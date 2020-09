Pablo Motos, obligado a pedir perdón a Isabel Preysler en 'El Hormiguero' Ecoteuve.es 10:33 - 18/09/2020 0 Comentarios

"Isabel, te pido perdón pero no sé por qué", dijo el presentador de Antena 3

Tamara Falcó es una de las nuevas colaboradoras de Pablo Motos en El Hormiguero. Debutó la semana pasada y aquel día se dijo algo en el programa que molestó a Isabel Preysler.

"Por cierto, la has liado, Pablo. Bueno, la lié yo. Dijimos algo sobre mami y pido perdón. Tú pide perdón también y ya está", comentó Falcó al presentador de Antena 3. "Lo he hecho, mami".

"Isabel, te pido perdón pero no sé por qué", dijo Motos mirando a cámara sin saber por qué Preysler estaba enfadada. "¿Te ha pedido tu madre que digas esto?", preguntó Motos. "Sí, ella me da su propio guion". "Me ha dicho que lo diga", ha insistido.

Pablo Motos advierte: "Tengo la cinta"

Todo sucedió cuando Pablo Motos recordó a Tamara Falcó que ella había dicho a su madre, hace años, que quería ser monja y que Isabel Preysler la llevó a ver un convento, algo que Falcó negó. "No me llevó a un convento porque mi madre no conoce tantos conventos. Ella asegura que me dijo: 'Muy bien'. Y ya no se lo volví a sacar. Me ha dicho que diga: 'yo no miento". "No quiero meter cizaña yo tengo la cinta, tengo la grabación. Ahí lo dejamos", apuntó Motos.

