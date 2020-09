"No nos merecemos esto": Risto Mejide explota contra los políticos ante la "crítica" situación de Madrid Ecoteuve.es 17/09/2020 - 18:01 0 Comentarios

El presentador de 'Todo es mentira' afirma que nuestros dirigentes "siembran el desconcierto"

"Cachondeo en Madrid. La Comunidad ya está pidiendo ayuda a 'papá Estado', que no sé que es peor, si iremos de Guatemala a 'guatepeor". Risto Mejide ha realizado este jueves un crítico discurso contra la gestión política del gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la crisis sanitaria del coronavirus tras el verano: "Es evidentemente deficiente".

El presentador ha dado los datos de las últimas horas en Madrid (un tercio de los nuevos casos, 11.193, se concentran allí). "Algo estamos haciendo mal. Eso sí, siempre habrá el que nos eche la culpa a todos, el que diga que todos somos unos irresponsables, que puede ser. Pero, ¿no hay que empezar a pedir responsabilidades en una posible segunda oleada?".

"La situación en la capital es más que crítica y son necesarias medidas urgentes, claras, contundentes. Señores políticos, nos da exactamente igual de quién es la responsabilidad ya. Son ustedes a los que os estamos pagando para que nos den soluciones", ha dicho muy serio el presentador de Todo es mentira.

"No las están dando, no las dieron con los colegios, vamos a tener que reabrir IFEMA... Ya veréis dónde acabamos porque ¿qué están haciendo nuestros dirigentes? Sembrar el desconcierto", ha proseguido comentando la noticia sobre los posibles confinamientos en algunos barrios de Madrid y localidades del sur.

"Nos reímos por no llorar porque hasta mañana los madrileños no van a saber qué medidas se van a tomar en la Comunidad. De nuevo la improvisación, de nuevo el aquí te pillo aquí te mato, de nuevo estar en manos de gente que por muy malos que seamos no nos merecemos esto", ha rematado. "La situación está para ni una sola broma".

