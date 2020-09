Santiago Abascal cita a 'El Ministerio del Tiempo' para atacar al Gobierno y su creador le responde: "No sabes cómo funciona" Ecoteuve.es 17/09/2020 - 16:53 0 Comentarios

Javier Olivares y el líder de Vox cruzan mensajes en sus redes sociales

Santiago Abascal compartió este miércoles un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en el que citaba, a su modo, a El Ministerio del Tiempo, para criticar la nueva Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno de Coalición. El líder de Vox encontró la rápida respuesta de Javier Olivares, creador de la serie de TVE, quien le ha explicado como funciona el falso organismo de la ficción.

"La fiscalía del nuevo régimen no quiere investigar las mentiras y negligencias que han costado 53.000 muertos. Pero va a poner un fiscal en el Ministerio del Tiempo para reescribir la historia al gusto de Stalin", ha dicho con ironía Abascal, que se ha mostrado en contra de que el Estado se haga cargo de la búsqueda y exhumación de los miles de españoles que aún se encuentran enterrados en cunetas y fosas comunes tras ser fusilados durante el franquismo. También de que se declaren nulas las sentencias emitidas por los tribunales de represión franquistas y de que se ilegalicen fundaciones o asociaciones públicas que hacen apología del franquismo.

Lea también: Muere José Antonio Lobato, el mítico Leiva de El Ministerio del tiempo, a los 64 años

Javier Olivares se hizo eco enseguida de su comentario: "Ha oído hablar de la serie, al parecer. Pero no sabe cómo funciona El Ministerio del Tiempo. Gracias por la cita", empezó diciendo. "Esencialmente, porque el tiempo es el que es. Y el Ministerio está para que la Historia no cambie", continúa.

"También, para aprender de los errores cometidos para no volverlos a cometer. No para poner los errores en un altar", ha criticado el creador de la serie protagonizada por Rodolfo Sancho. "Aprovecho para informar que El Ministerio del Tiempo es una serie de ficción. Que no existe, vaya (el ministerio, la serie sí)", ha concluido.

Ha oído hablar de la serie, al parecer. Pero no sabe cómo funciona El Ministerio del Tiempo. Gracias por la cita. https://t.co/O2ctltS17m — javier olivares (@olivares_javier) September 16, 2020

Esencialmente, porque el tiempo es el que es. Y el Ministerio está para que la Historia no cambie. También, para aprender de los errores cometidos para no volverlos a cometer. No para poner los errores en un altar. — javier olivares (@olivares_javier) September 16, 2020