¿Quién es Sergio Alis?: el colaborador reaparece irreconocible en 'Sálvame'

El periodista trabajó con Las Campos durante sus años en Telecinco y Antena 3

Fue colaborador y reportero de 'Día a día' y 'Cada Día', en las mañanas

Un nuevo nombre se ha unido a la polémica que rodea últimamente a Carmen Borrego. Sergio Alis reapareció en Sálvame para hablar de la hija de María Teresa Campos, sobre todo de la época en la que ella dirigía en programa de su madre.

Pero, ¿quién es Sergio Alis? El periodista trabajó durante años con Las Campos. Primero en Día a Día y, después, en Cada Día, el programa fallido que condujo la veterana periodista cuando fichó por Antena 3.

En aquella época, Carmen Borrego era la directora adjunta de los programas que presentaba María Teresa. Terelu Campos, por su parte, presentaba algunas secciones. Sergio Alis pertenecía al equipo de colaboradores y también hacía de reportero en alguna ocasión.

La reaparición de un Sergio Alis muy cambiado

Este miércoles, 16 de septiembre, el periodista reapareció en televisión muy cambiado para hablar del pasado de Carmen Borrego, sobre su forma de trabajar y, también, sobre la separación de su primer marido. También habló del hermano desconocido que tienen las hermanas Campos.

Hacía tiempo que Sergio Alis no aparecía en los medios. Una de las últimas veces que lo hizo fue en 2018, cuando acudió a Sálvame para contar el mal momento que estaba viviendo. Entonces, explicó que se había sometido a una intervención médica que consistía en cortarse la lengua para adelgazar. El objetivo del periodista es perder 20 kilos en un mes. Confesó en ese momento que recurría a ello como la última solución ya que se sentía incapaz de seguir una dieta.

Sergio Alis: una operación en la lengua para adelgazar

Más tarde, Sergio Alis acudió al programa para explicar que la intervención no había dado resultados y había empezado a engordar. Además, la grasa del cuerpo se le había movido de forma desigual. "Yo no tenía chepa, la grasa se ha movido ahí", confesaba.

Además, denunció que el dietista no se havía cargo de los resultados. "No me coge el teléfono, reniega de mí". Finalmente mostró a todos los colaboradores cómo le había quedado la espalda. "¡Eso es una chapuza!", exclamó Rafa Mora al verlo.