"A los 20 días se fue": Verónica Forqué confiesa su sorprendente anécdota con Rosa María Sardá poco antes de morir

Las actrices coincidieron en la última película de la catalana: 'Salir del ropero'

Pablo Motos recibió este miércoles la visita de Verónica Forqué e Ingrid García Jonsson. Las actrices acudieron a El Hormiguero para promocionar Salir del ropero, película que llega esta semana a los cines y que fue el último proyecto en la gran pantalla de Rosa María Sardá antes de morir el pasado mes de junio a causa de un cáncer.

En su entrevista en Antena 3, Forqué desveló una bonita anécdota que vivió junto a la actriz catalana. La intérprete aseguró que Sardá tenía debilidad por Ingrid y que "solo salía a cenar cuando venía ella". "Tenía su carácter, pero nos queríamos mucho y tuve la suerte de que pude despedirme de ella", empezó destacando emocionada.

"Llevaba mala muchos años y no le hacíamos caso. En la película estaba estupendamente", recordó antes de desvelar que Rosa María Sardá no fumaba, pero le pedía que le echara el humo del tabaco para aliviarse. "Porro no le daba, era solo para mí, solo le daba cigarro", señaló entre risas la invitada.

"Me quedo con la alegría de haberme despedido de ella. Le dije: 'Rosa, te quiero'. No sabía que se moría. Y a los 20 días se marchó", afirmó compungida Forqué. Ingrid, por su parte, agradeció la oportunidad de trabajar junto a dos grandes actrices como ellas. "Me hacía ilusión trabajar con gente que has visto toda la vida", aseguró.