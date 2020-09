Miguel Torres anuncia su fichaje por 'El Chiringuito': "Cuando Pedrerol me llamó, ni lo pensé" Ecoteuve.es 17/09/2020 - 9:44 0 Comentarios

"Espero estar a la altura", dice el nuevo colaborador del programa deportivo

Josep Pedrerol, director y presentador de El Chiringuito de Jugones, anunció anoche, en directo, que Miguel Torres se convierte en el primer fichaje de la temporada 20/21. El periodista confirmaba así el rumor que sonaba desde hace unos días.

"Estoy encantado de sumarme al Chiringuito y espero estar a la altura aportando lo que he aprendido en el mundo del fútbol. Hay un gran grupo de gente y seguro que lo pasaremos bien", asegura el fichaje, y añade que "cuando Pedrerol me llamó ni lo pensé, contar y comentar el fútbol desde la perspectiva de alguien que ha estado dentro es algo que me motiva especialmente".

Torres estará ya este jueves en el plató y se suma al equipo de El Chiringuito de Jugones, donde aportará su experiencia tras su paso por el fútbol de élite. Torres saltó a las páginas de las revistas del corazón hace un par de años por su relación con Paula Echevarría.

Miguel Torres, de 34 años, fue canterano del Madrid hasta llegar al primer equipo, donde concedió con los llamados galácticos ganando dos Ligas y una Supercopa de España. Jugó también en el Getafe, Olympiakos, con quien ganó la liga griega, y Málaga, donde tras ser capitán llegó a colgar las botas.