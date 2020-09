"Estás más en la tele que Jesús Vázquez": cachondeo en el Tour con el concurso de Perico Delgado en 'MasterChef' Ecoteuve.es 16/09/2020 - 19:52 0 Comentarios

Carlos de Andrés y 'Purito' Rodríguez bromean con su compañero en plena retransmisión

El concurso de Perico Delgado en MasterChef Celebrity ha llegado hasta la retransmisión del Tour de Francia en La 1. Durante el transcurso de la ronda gala en su etapa reina, Carlos de Andrés ha aprovechado la ocasión para bromear con su compañero tras un pequeño despiste en directo.

"Te acuestas tarde viendo MasterChef...", le ha soltado el narrador a Perico, en alusión al estreno del programa de Shine Iberia, cuyo estrenó se alargó hasta cerca de las dos de la madrugada.

Lea también: Celia Villalobos sorprende en 'Masterchef' con una dura crítica a José María Aznar

La cosa no ha quedado aquí y las bromas han seguido con 'Purito' Rodríguez. El exciclista ha soltado entre risas lo siguiente: "Estás más en la tele que Jesús Vázquez, esto no puede ser". "Ayer hasta la 1 cocinando, viendo si me echaban o no", ha respondido él.

Con el buen rollo siempre presente, Carlos de Andrés ha confirmado que Perico protagonizó el curioso traspiés con el micrófono abierto en el baño. "Me he ido al lavabo sin micrófono, no como tú", ha dicho provocando las risas.

Lea también: 'Masterchef Celebrity': dos broncas, un enganchón con los jueces y el primer expulsado