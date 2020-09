Marta Peñate y Lester Duque ('La isla de las tentaciones 2'): "Me he desenamorado de mí" Ecoteuve.es 16/09/2020 - 17:30 0 Comentarios

Forman la pareja más longeva del programa, con 11 años de relación

Marta Peñate y Lester Duque forman una de las parejas de la segunda edición de La isla de las tentaciones que emite Telecinco.

"Solemos discutir por todo". Así define Marta, exconcursante de Gran Hermano 16, el presente de la larga relación que mantiene con Lester, un vínculo en el que "están bien, mal o muy mal" y que ha vivido ya alguna que otra interrupción.

Lea también: Lista oficial de parejas que participarán en 'La Isla de las Tentaciones 2'

No obstante, son la pareja más longeva de la historia del programa, con 11 años de relación, que serán puestos a prueba con una convivencia por separado en República Dominicana. "Me he enamorado tanto de él que me he desenamorado de mí", dice Marta en una de las promos lanzadas por Telecinco.