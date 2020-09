"Empieza a ser problemático": Margarita del Val (CSIC) explica las razones de la segunda ola del coronavirus en España Ecoteuve.es 16/09/2020 - 15:07 0 Comentarios

La viróloga explica a Ana Rosa los motivos de los rebrotes desatados

Ana Rosa Quintana ha tenido este miércoles la oportunidad de entrevistar una vez más a Margarita del Val, viróloga e inmunóloga del Consejo Superior de Investigaciones Científica. La presentadora de Telecinco ha pedido a la experta que hiciera un análisis de los preocupantes datos de contagio que está teniendo España con los rebrotes del coronavirus.

"Hay que ver la evolución, nosotros estamos subiendo mientras que EEUU, México y Brasil están estabilizados y los otros países europeos están empezando a subir, pero todavía están muy retrasados respecto a nosotros", ha comenzado informando antes de que la conductora de El Programa de Ana Rosa le preguntara los motivos por los que en España la incidencia del virus está siendo más alta que en otros países de características similares al nuestro.

"Hemos empezado a subir mucho antes y con tres semanas de desfase estamos subiendo el numero de fallecidos, lo que empieza a ser problemático", reconoce. "¿Qué hemos hecho mal? Lo mismo que se hizo mal en la pandemia de la gripe de 1918. Volver a caer en la misma piedra que hace 100 años está mal. Entonces celebraron primero las fiestas de los pueblos y luego impusieron restricciones a la movilidad", comenzó recordando.

"En España se han prohibido las fiestas, pero en todas se han celebrado 'no fiestas', es decir, la gente ha ido a los lugares habituales a los que iba en verano durante las fiestas y ha habido mucho contacto social. Nos hemos quitado la mascarilla y sin ese control de la mascarilla en los momentos de máximo riesgo, ha habido muchos contagios", desgranó antes de señalar otra de las cosas "que no hemos respetado desde que le perdimos el miedo al estado de alarma".

"Las comunidades autónomas no tomaron medidas complementarias para compensar la decreciente responsabilidad de unos pocos ciudadanos y este verano no se tomaron las restricciones sobre mantener un grupo de contactos estable. Ahora, a la vuelta, nos encontramos con gente que no veíamos y hay alegría, nos vamos a tomar una cerveza juntos... eso es un problema. Los primeros quince días se debería respetar el núcleo y guardar una autocuarentena", ha explicado.

Margarita del Val descarta reinfecciones con la vacuna

Ana Rosa Quintana ha preguntado finalmente por los reinfectados que están apareciendo: "Si hay una vuelta de los síntomas, no se sabe si es una recaída o una reinfección, todavía hay poca información y es muy importante que sepamos lo que está ocurriendo. Es un punto que está ahora mismo en ebullición", ha dicho con precaución.

La presentadora preguntó si estas reinfecciones pueden producirse también con el lanzamiento de la vacuna. "La inmunidad que se consiga con las vacunas será distinta, no tiene por qué ser, es una característica del coronavirus en su conjunto que induce una inmunidad de corta duración, las vacunas no tienen por qué ser así. A lo que si afectaría es que si las personas se reinfectan a pesar de haber tenido una cierta inmunidad y al reinfentarse multiplican el virus y lo pueden contagiar, eso quiere decir que ninguna persona está segura de que no pueda ser contagiosa aunque haya dado positivo en anticuerpos, así que mucho cuidado con el pasaporte inmunitario", ha sentenciado.