Broncano pone en un aprieto a Dora Postigo, sobrina de Miguel Bosé: "Decidle que pare un poco" Ecoteuve.es 16/09/2020 - 14:29 0 Comentarios

El presentador de 'La Resistencia' entrevista a la hija de Bimba Bosé

David Broncano entrevistó este martes a Dora Postigo, cantante e hija de Bimba Bosé y, por tanto, sobrina nieta de Miguel Bosé, personaje que se ha convertido en los últimos meses en uno de los principales objetivos de los chistes del cómico por sus locas teorías conspirativas sobre la pandemia del coronavirus.

A pesar de que Dora, de tan solo 16 años, acudió al programa de #0 para hablar de su prometedora carrera musical, el presentador no dejó pasar la oportunidad de preguntarle si era cierto su parentesco con Miguel Bosé. "¿Es verdad que es tu tío?", preguntó el de Jaén. "Somos familia, pero no es mi tío", aclaró siendo interrumpida por Grison. "Sí, ahora no es tu tío", bromeó haciendo ver que la invitada, que se partió de risa, no quería que se le relacionase con el cantante.

Lea también: Broncano impulsa un boicot contra Pablo Motos en El Hormiguero a cambio de 6.000 euros

"¿Quieres comentar algo? ¿Qué marcha lleva tu tío? ¿Tenéis grupo familiar? ¿Alguien le está diciendo 'para un poco, Miguel'? Creo que tenéis que decírselo vosotros", dijo Broncano ante las nuevas carcajadas de Dora. "La verdad es que no... Lo de los grupos familiares nunca lo he entendido y siempre me salgo", explicó la artista, visiblemente nerviosa.

Broncano pone en un aprieto a Dora Postigo

"¿Pero cómo has desperdiciado esa oportunidad?", se quejó el humorista. "Tampoco tengo mucho que decirte. Si total... Él vive en México, está ahí en México... Está a saco, a saco, Paco", reconoció la joven apurada. "Madre de Dios, cómo va ese hombre", comentó Broncano, que pidió a Dora que le dijera a su tío que está invitado a La Resistencia cuando él quiera. "Dile que tenemos que comentar un par de cositas".