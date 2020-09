La nueva vida de Ángel Muñoz, arruinado 10 años después de ganar 'GH 11' Ecoteuve.es 16/09/2020 - 13:43 1 Comentario

El exconcursante madrileño se ha visto perjudicado por la crisis del coronavirus

Ángel Muñoz se convirtió hace 10 años en el ganador de Gran Hermano 11, una edición en la que los grandes protagonistas fueron Indhira y Arturo Requejo y en la que Nagore Robles, expulsada con el mayor porcentaje de la historia, fue la única que ha logrado sobrevivir en la televisión.

El madrileño se alzó con el preciado maletín, que por aquel entonces contenía 350.000 euros como premio. De ellos, 50.000 fueron destinados a una ONG que se encargaba de ayudar a las víctimas del terrible terremoto sufrido en Haití. Y a pesar de que Hacienda se quedó con una parte importante del botín, Ángel logró una posición económica de estabilidad que ahora, una década después, ha perdido.

Ha sido el propio ganador del reality el que se lo ha confesado a Kiko Hernández en su blog en la web de Telecinco. En su intervención, Muñoz confiesa que está prácticamente arruinado y que se ha visto obligado a vivir en su furgoneta para poder salir adelante. El madrileño desvela que ha sido víctima de los estragos económicos que ha dejado la pandemia del coronavirus.

"Os escribo esta carta con la intención de ser totalmente sincero y que conozcáis mi situación actual. Como sabéis el Covid obligó a nuestros gimnasios a cerrar y con ellos algunos perdimos nuestro trabajo, el de toda la vida, en mi caso mucho más que mi sustento, mi alimento vital", ha expresado Ángel, que se dedicaba a dar clases de yoga, meditación, masaje thai y pilates.

Ángel Muñoz decide irse a vivir a su furgoneta

Ante esta situación, Muñoz se vio obligado a alquiler su piso de Madrid e irse a vivir a su famosa furgoneta. "Con esta decisión que he tomado, he decidido ser feliz y vivir con lo poco que tenga, pero vivir, cerca del mar y surfeando, hasta que el cuerpo aguante, hasta que todo mejore, hasta que todo cambie, no tengo intención de volver a Madrid a vivir nunca", asegura el exconcursante de Telecinco, que se muestra optimista a pesar de la dura situación que atraviesa.

"Habrá que hacer aportaciones económicas diferentes según cada caso y modalidad y siempre estarán enfocadas de una manera honesta y ajustadas para tod@s. Ojalá pueda contar con al menos algun@s de vosotr@s para este nuevo proyecto ya que de momento es mi única vía para poder ganarme la vida y sobretodo no dejar de tener contacto con lo que más me apasiona, que es la enseñanza y cómo no, ayudar a la gente. Creedme que me ha costado dar este paso, sudor, lágrimas y zozobra, pero sinceramente, estoy muy orgulloso de mí, sé que me va a ir bien si no es con esto con otra cosa y me siento muy Tranquilo, en Calma, y sobretodo FELIZ", sentencia.