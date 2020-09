Josep Pedrerol estalla contra Zidane por sus "caprichitos" en el Real Madrid: "¡No le gusta nadie!" Ecoteuve.es 16/09/2020 - 12:59 0 Comentarios

El presentador de 'El Chiringuito', muy crítico con el entrenador por el 'Caso Bale'

Tras dedicar hace unas semanas horas y horas de televisión al escándalo de Leo Messi con el FC Barcelona, Josep Pedrerol ha tenido que abordar durante estos días la polémica situación que atraviesa Gareth Bale en el Real Madrid. El presentador de El Chiringuito de Jugones se ha mojado y ha lanzado una dura e inesperada crítica contra Zinedine Zidane.

"Hoy el agente de Bale, un agente peculiar, ha reconocido por primera vez que Gareth Bale se plantea marcharse del Real Madrid. Bale podría ir al Tottenham con Mourinho... pero se plantean incluso en el Tottenham que el Madrid pague parte de la ficha. El Madrid manda a Bale al Tottenham y además le paga para que juegue allí...", empezó informando el presentador de Mega.

"¿Te parece normal? ¿Te imaginas que Mourinho le hace jugar de lujo? ¿Con qué cara se queda a un madridista que paga la ficha a Bale para que juegue en otro lado? ¿Qué cara se le queda un madridista que paga la ficha a Bale para que juegue con Mourinho? ¿Y si Mourinho le pinta la cara a Zidane y le hace jugar bien? Florentino... que se quede", pidió Pedrerol al presidente del Real Madrid.

Pedrerol estalla contra Zidane: "¡No le gusta nadie!"

Finalmente, el periodista catalán centró sus críticas en Zidane por la mala gestión que ha hecho del 'Caso Bale' y lo ha comparado con los problemas que ha tenido anteriormente con otros jugadores. "James debuta el otro día y es el mejor de Everton... James no le gusta a Zidane y... ¡caprichito también! Bale no le gusta... ¿qué? Y Kepa no le gustaba. Y tampoco le gusta Vinicius, ni Rodrigo, ni Jovic... ¡No le gusta nadie! ¡Le gustan Isco, Marcelo y Benzema! Que ha ganado LaLiga... ¡vale! Es que ni no gana LaLiga con el peor Barcelona de los últimos años... ¡Vamos Hombre!", sentenció enfadado el presentador.