Ana Rosa no se muerde la lengua con la Ley de Memoria y choca con Javier Ruiz

"Los protagonistas de la Guerra Civil ya fallecieron y probablemente también los hijos"

La del de Memoria que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido uno de los temas de debate de El programa de Ana Rosa Quintana, en Telecinco. La presentadora también ha dado su opinión sobre esta iniciativa.

"En este momento los protagonistas de la Guerra Civil ya fallecieron y probablemente ya han fallecido los hijos de los protagonistas", ha dicho Quintana. "Hablemos de democracia", ha pedido ante sus tertulianos.

"¿Quién va a defender el franquismo después de 40 años de democracia?", ha dicho Ana Rosa Quintana sorprendida. Javier Ruiz, que se encontraba en la mesa de debate ha defendido la ley porque, según ha argumentado, "todavía hay gente que está buscando a sus familiares" enterrados en fosas comunes. En ese sentido, Ana Rosa sí ha estado de acuerdo. "Eso es lo que hay que hacer, lo que había que haber hecho desde que se hizo la memoria histórica", ha opinado.

"No digo que esto no se haga, pero tenemos 50.000 muertos sobre la mesa y hay prioridades", ha continuado la periodista, en referencia a la pandemia del coronavirus. "¿Y cuándo es el momento, Ana Rosa? Llevamos 84 años esperando el momento", se ha quejado Ruiz. "Cuando no tengamos una crisis como la que tenemos", ha cerrado Ana Rosa.

