Celia Villalobos sorprende en 'Masterchef' con una dura crítica a José María Aznar

"A estas alturas de la vida, no me importa lo que piense", dijo la expolítica del PP

Relata que dejó de ser 'Aznarista' cuando empezó a meterse con Mariano"

Celia Villalobos fue una de las protagonistas del primer programa de Masterchef Celebrity. La expolítica del PP estuvo involucrada en dos rifirrafes, uno con Ainhoa Arteta y otro con Lucía Dominguín.

Celia Villalobos también recordó su pasado en la política, especialmente cuando fue ministra de Sanidad, entre 2000 y 2002 en el segundo Gobierno de José María Aznar.

"Cuando me echaron del Gobierno, para mí fue como encontrarme con la vida. Lo pasé mal. Sobre todo el primer día ¿No hay nadie que me recoja? Y ahora qué coño hago yo", recordó cuando se vio sin cartera. "Me pusieron mirando para Utrera. Pero a estas alturas de mi vida, lo que piense Aznar, es que no me importa nada".

Celia Villalobos sobre Aznar: "Empezó a meterse con Mariano"

"¿Cuándo dejaste de ser Aznarista?", le preguntó Florentino Fernández. Una pregunta que, lejos de ser esquivada, tuvo una respuesta clara de Villalobos: "Cuando empezó a meterse con Mariano".

"Aznar va y nombra a Mariano pensando que él va a estar en una sillita diciendo: ahora por aquí ahora por allí. Sin entender una cosa fundamental en política y en la vida. Cuando tú te vas, no pretendas que el que se quede haga lo que tú querías porque ese va a echar ceniza sobre tus pasos", explicó.

