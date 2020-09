'Masterchef Celebrity': dos broncas, un enganchón con los jueces y el primer expulsado Ecoteuve.es 16/09/2020 - 9:29 1 Comentario

El programa de TVE regresó este martes con el estreno de su quinta edición

El actor David Fernández se convierte en el primer eliminado de esta edición

Celia Villalobos protagoniza dos broncas con Ainhoa Arteta y Lucía Dominguín

Las cocinas de Masterchef Celebrity 5 ya están encendidas. El exitoso talent culinario de TVE, que arrasó en su estreno (24,3%), echó a andar con una gala de cuatro horas de duración -sin descansos- que se alargó hasta las 2 de la madrugada.

Masterchef Celebrity recibió a los nuevos concursantes de esta edición: Celia Villalobos, Ainhoa Arteta, Josie, Pedro Delgado, Raquel Sánchez Silva, Florentino Fernández, Gonzalo Miró, Raquel Meroño, Jesús Castro, Laura Sánchez, Lucía Dominguín, La Terremoto de Alcorcón, Nicolás Coronado, Juanjo Ballesta, Melani Olivares y David Fernández.

Precisamente, este último fue el expulsado del primer programa después de presentar un catastrófico plato final. Lucía Dominguín también hizo méritos para acabar en la calle y se disputó con él la eliminación.

Celia Villalobos: lágrimas y dos broncas

El estreno de Masterchef Celebrity 5 dejó algunas imágenes curiosas, como ver llorando a Celia Villalobos cuando los jueces aplaudieron sus primeros platos y ella explicó que iba con miedo. "Como me han dado tantas hostias en la vida, las tengo muy clavás", dijo. "Ese miedo que tengo a la crítica dura, lo tendré que superar. Por eso estoy aquí, porque quiero aprender a vivir".

La exministra del PP, no obstante, se vio involucrada en dos conatos de enfrentamiento. Primero con Ainhoa Arteta, cuando ésta no aceptó una sugerencia que le había dado la política. "Yo soy muy perfeccionista y entonces se enfada." explicó Celia a Jordi Cruz, mientras que la soprano replicó: "Hombre si hubiera sido con pescado, me callo, pero, hija, por Dios no soy tan gilipollas".

"No me tomo mal las órdenes cuando vienen dadas con respeto y siempre que las consulten con el capitán. Tomo muy mal las órdenes cuando vienen del libre albedrío haciendo ver que saben más de lo que pueda saber yo", contó a continuación Arteta.

"¡Qué fina es!": rifirrafe entre Lucía Dominguín y Celia Villalobos

Celia Villalobos también se enganchó al final de la noche con Lucía Dominguín a propósito de un comentario que había hecho la exministra. "Cuando se pierde el miedo y crees que todo es perfecto, como dice mi amiga Marta: la cagas en tecnicolor con balcones a la calle."

"¡Qué fina es!", comentó Dominguín. "Es que yo ya, Lucía, necesito una persona como tú que me vaya corrigiendo. Mi madre ya no la tengo, mi abuela tampoco, pues me quedas tú", contestó Villalobos. "Pues nada, hija, te mando mi mail", contestó la madre de Bimba Bosé. "No, no, espero que nos sigamos viendo y salga yo de aquí más educadita. Que ya lo decía mi madre: 'Parece mentira que hayas estudiado en un colegio de monjas", añadió Celia.

Jesús Castro y su enganchón con Jordi Cruz

La tensión también alcanzó a la relación de los concursantes con los jueces del programa. Especialmente llamativo fue el enganchón entre el actor Jesús Castro y Jordi Cruz cuando el actor no encajó bien una de sus críticas. "¿Estás buscando discutir conmigo?", preguntó el chef. "No ¿Y tú conmigo?", respondió Jesús Castro.