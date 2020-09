Javier Ruiz se enzarza con el presidente de la Fundación Francisco Franco: "¿Cuándo se reparará a las víctimas de la República?" Ecoteuve.es 15/09/2020 - 19:06 0 Comentarios

El periodista y el líder de la organización protagonizan un gran rifirrafe

El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática gracias al cual el Estado se responsabilizará de la búsqueda y exhumación de los miles de españoles que aún se encuentran enterrados en cunetas y fosas comunes tras ser fusilados durante el franquismo.

La ley declarará nulas también las sentencias emitidas por los tribunales de represión franquistas e ilegalizará fundaciones o asociaciones públicas que hacen apología del franquismo. Entre ellas, la Fundación Nacional Francisco Franco, cuyo presidente entraba este martes en Ya es mediodía de Telecinco para protestar por la medida. "Está España hecha unos zorros, hay que distraer la atención, pues Franco otra vez", ha comenzado diciendo Juan Chicharro.

El presidente ha asegurado que esto "va para largo" y espera que haya partidos políticos que hagan "batalla parlamentaria" para impedirlo. "Que no se olviden que víctimas hay de todos los lados. Hay infinidad de tumbas, cunetas de los que asesinaron los milicianos y las checas que no se sabe dónde están (...) "Es lo malo de esta ley que teniendo la posibilidad de aprovecharla para reconciliar a todos los españoles se ha convertido en una ley sectaria", ha criticado antes de que Javier Ruiz pidiera la palabra a Sonsoles Ónega para hacerle una pregunta.

"¿Cuándo es el momento de hacer todo esto, señor Chicharro? Me dices que no es el momento por el coronavirus, han pasado 84 años desde la guerra y no ha sido el momento. ¿Cuándo es el momento de reparar a las víctimas del franquismo?", planteó el colaborador. Chicharro aseguró que siempre es "buen momento" pero que se repare a todos por igual: "Vuelvo a insistir que se reparen todas, porque por ejemplo esta ley habla hasta el año 78 y hay 300 víctimas de ETA asesinadas por el FRAP y el GRAPO que todavía...", soltó el entrevistado.

"El argumento de la reparación de todos es falsario, durante el franquismo se reparó a una parte. Ha habido durante 50 o 60 años reparación solo de una parte. No se puede jugar al empate, ha habido víctimas republicanas que todavía no han encontrado sus familiares y hay monumentos a todo tipo de caídos del franquismo. Deme una fecha. ¿Cuándo llega el momento de reparar a las víctimas de la república?", insistió Javier Ruiz ante el enfado de Chicharro, que negaba con el dedo ante las cámaras.

"¿Cuándo llega el momento de reparar a los que cayeron, a los que fueron represaliados por Franco, a los homosexuales, a los pobres, a los maleantes...? ¿Cuándo llega el momento?", pidió el periodista. "Parte de una premisa equivocada, le puedo contar casos a miles, soy oficial de la armada. ¿Sabe que hubo 400 oficiales que les pegaron un tiro en la nuca y los tiraron al mar en una fosa a la que se puede ir perfectamente? ¿Y cuántos mataron en las checas?", replicó el líder de la organización franquista.

"¿Sabe usted cuánto dinero se incautó a familias republicanas que todavía están en depósitos del Banco de España y que todavía no se sabe no a quién se lo robaron? ¿Puede cuantificarlo? No puede cuantificarlo, no puede cuantificar las víctimas, porque no se ha reparado en 84 años. ¿Cuándo es el momento si 84 años después todavía no hemos podido?", insistió Javier Ruiz. "¿Pero qué dices? Usted no me escucha, no me oye, ¿o qué? Le digo que ahora mismo, pero con todas, todas, todas", respondió Chicharro, al que Ruiz le recriminaba que siguiera "jugando al empate".

"84 años después, usted no tiene ni idea", increpó el presidente de la Fundación Francisco Franco. "Si entramos en este tono, no se preocupe porque ustedes, la Fundación Francisco Franco, de respeto y de libertades está para dar lecciones, no sigamos, no me falte usted al respeto. Yo no tengo el currículum que tiene usted", sentenció el colaborador de Telecinco antes de que Sonsoles Ónega cortara la disputa para seguir con los contenidos del programa.