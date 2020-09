Aluvión de críticas a Pipi Estrada por grabarse junto a su gato muerto: "No sé qué ha pasado" Ecoteuve.es 15/09/2020 - 17:37 0 Comentarios

El tertuliano de Pedrerol comparte llorando un vídeo tras el accidente

Pipi Estrada ha causado una gran conmoción en redes sociales después de publicar un polémico vídeo en su cuenta personal de Instagram. En él, el tertuliano de El Chiringuito de Pedrerol aparece totalmente hundido junto a su gato recién fallecido.

"Aquí estoy con mi Trapito, ha llegado el final... No sé qué ha pasado, pero de repente se cayó a la terraza de abajo, le cogí... Pero no ha podido superar el momento", explica entre lágrimas mientras acaricia al animal, yerto en la camilla de un veterinario.

"Trapito, descansa, has sido siempre un gato muy bueno. Te quiero. Es la vida, hay que seguir peleando, no queda más remedio. Las mascotas son lo mejor que tenemos en esta vida", dice después de darle abrazarlo y darle un beso en el costado.

El fallo de Pipi al creer que su gato seguía con vida

Y si el vídeo era de lo más surrealista, la cosa empeora en los últimos segundos, cuando Pipi finaliza su discurso y de dirige hacia la persona que le está grabando. "No, no lo he cortado. No he cortado todavía", la advierte el veterinario.

"¿Está vivo?", pregunta sorprendido Estrada, que entendió mal el mensaje del especialista. "No, no, que no lo había cortado, digo", repitió el señor cortando la fugaz falsa esperanza del tertuliano. "Ah", concluye hundido Pipi, que ha recibido un aluvión de críticas por la frivolidad de grabarse en un momento tan difícil y el mal gusto de enseñar a su mascota muerta.