Risto Mejide saca las garras por Jesús Vázquez y ataca a Mariola Cubells por la "caza de brujas" del caso Arny Ecoteuve.es 15/09/2020 - 17:13 0 Comentarios

El publicista explota contra el "cinismo" de la periodista tras pedir perdón a Vázquez

Jesús Vázquez ha entrado este martes en Todo es mentira después de que Mariola Cubells le pidiese perdón tras haber recordado junto a Bertín Osborne el infierno que vivió con el caso Arny. El caso de pederastia homosexual, del que Vázquez fue declarado inocente, en un bar de Sevilla fue tratado por un sórdido programa de Canal Nou donde trabajaba por entonces la periodista.

Cubells participó de forma indirecta en el escarnio que vivió Jesús. La crítica de televisión cuenta en un artículo que sabía que los dos testigos del caso Arny que acudieron al programa iban a mentir. La cadena pública valenciana les pagó, además, 150.000 euros, es decir, 1.000 euros.

Lea también: "Era gordito, con gafas y tenía pluma": Jesús Vázquez confiesa el bullying que sufrió en el colegio

El presentador de Mediaset aceptó las disculpas a través de Twitter: "No siento rencor en mi corazón. Es lo que me ha permitido seguir viviendo en paz". Jesús ha seguido con este mismo discurso ante Risto Mejide: "Lo que me alegra es que se sepa la verdad".

Además, el gallego ha dicho que le parece "tremendo" haga público digan "tan a la ligera" que "un programa de televisión pública compraba droga a unos delincuentes para que asistieran al programa". "Me parece gravísimo que se utilice el dinero de Canal Nou para eso", ha dicho.

Minutos más tarde, Risto ponía las declaraciones que acababa de realizar Mariola Cubells en la SER, donde ha afirmado sentirse "orgullosa" de haber hecho ese relato, "que es como un bálsamo". Dicho de otra forma, ella también fue víctima. Mejide ponía de manifiesto su "cinismo" y su "hipocresía".

"¿Valiente de qué? Si te ha visto por los platós de televisión y no te ha dicho nada", ha dicho el publicista muy enfadado. "Me parecen gravísimos los hechos (...) Me ha sorprendido mucho que haya participado en esa cosa tan sórdida", remató Jesús Vázquez. "Fue una 'caza de brujas' contra los homosexuales. Me costó mucho, pero tras años luchando decidí que lo mejor era perdonar"

Lea también: Fernando Simón no apareció ante la prensa porque grababa un programa de televisión con Jesús Calleja