Impresionante pérdida de peso de Marta López en 23 días 'despedida': ¿cuántos kilos ha adelgazado? Ecoteuve.es 15/09/2020 - 16:53 0 Comentarios

La tertuliana reaparece muy cambiada tras su fugaz marcha de Mediaset

Marta López ha regresado este martes a Ya es mediodía después del fugaz y polémico de Mediaset. El pasado sábado, la tertuliana explicó que había sido readmitida en la cadena y que nunca había llegado a tener coronavirus. "Fue un falso positivo", aseguró.

La vuelta de López a la televisión sorprendió a muchos, ya que apareció muy cambiada a cómo se mostró la última vez que apareció en la pequeña pantalla. "Después de un mes alejada de la pantalla, estás de nuevo con nosotros y te veo cambiada físicamente para mejor. Has adelgazado una barbaridad, pero no sé si por los disgustos. Estás guapa... y lo digo por la salud, no por la estética que eso nos da igual", empezó destacando Sonsoles Ónega.

"En total, 13 kilos, pero no tengo ninguna enfermedad y no he tenido ninguna enfermedad, estoy bien", quiso dejar claro una vez más Marta López, negando de nuevo haber tenido coronavirus, antes de hablar de su romance con Efrén Reyero.

"Estoy feliz. Yo después de lo último que me ha pasado... Yo no lo llamo novio, ni lo llamo nada. Le quiero muchísimo y estoy encantadísima con él. Es evidente que estoy con él, pero nosotros tenemos una relación más bonita que la de dos novios. Somos amigos desde hace 12 años, nos respetamos muchísimo y nuestra relación", valoró con una sonrisa de oreja a oreja. "Gracias a Dios, no tiene nada que ver con el otro", dijo en alusión a su ex, el polemista Alfonso Merlos.