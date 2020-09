Joaquín Prat, obligado a parar una monumental bronca entre Lequio y Pepe del Real: "¡Oye, calma ya!" Ecoteuve.es 15/09/2020 - 15:13 0 Comentarios

El presentador interviene en una discusión entre dos de sus tertulianos

El Programa de Ana Rosa puso este martes sobre la mesa de su 'club social' el debate sobre la venta de la casa que Belén Esteban había ganado a Toño Sanchís. La princesa del pueblo se mostró "muy contenta" en Sálvame por las cifras de la venta en unas palabras que no convencieron del todo a Alessandro Lequio, quien ha opinado que la jugada no le ha salido tan bien a la de San Blas.

Esteban ha vendido la casa por 650.000 euros, una cifra con la que el italiano cree que sólo ha recuperado lo invertido. "Si ha pagado 375.000 para comprarla, a eso le unimos los 260.000 que le quedaban de hipoteca, llegamos a 635.000; si a eso le sumamos 50.000 de una reforma en condiciones, más lo que quedaba comunidad y las costas a los abogados...", ha enumerado el tertuliano, poco convencido.

"Me alegro un montón por ella, pero la sensación que me dio es que se ha quitado un peso de encima", ha comentado antes de ser rebatido por Pepe del Real. "Hombre, pues sí, pues una casa cerrada y almacenada en estos tiempos... Pero ha sacado limpios antes de impuestos unos 225 mil o 240; ella pagó 370 más lo que le faltaba de hipoteca que son 500", argumentó el periodista mientras Lequio estallaba.

Pepe del Real y Lequio se pelean por una suma

"¡Pero qué cálculos haces!", soltó a gritos enfadado. "375 más 260, ¿cuánto te da? En mi casa 635, va. No pasa nada que has suspendido esa clase...", soltó en un comentario que ofendió a su compañero. "Que no, que hemos calculado arriba...", aseguró Pepe mientras Alessandro insistía: "¡Que te estoy haciendo los cálculos yo!", exclamó desatando una gran bronca que tuvo que parar Joaquín Prat.

"¡Oye, calma, calma ya...!", le pidió el presentador a los dos tertulianos. Segundos después, Ana Rosa Quintana lanzaba una pulla, tanto a Pepe del Leal como a Alessandro Lequio, antes de dar paso a Sonsoles Ónega. "Perdonad un momentito, luego os ponéis a hacer números con papel y lápiz", aseguró la presentadora.