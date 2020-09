Fernando Torres: "El Atleti controla mis emociones y será difícil estar lejos del club si decido volver" Marco Almodóvar 13:01 - 15/09/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES asiste a la rueda de prensa de su documental en Amazon Prime Video

La historia de Fernando Torres es como la de cualquier otro niño que sueña con marcar un gol con la camiseta de sus amores. El ídolo del Atlético de Madrid plasma la suya en el documental Fernando Torres: El último símbolo, que Amazon Prime Video estrenará en exclusiva en España y Reino Unido este viernes 18.

"Vi la oportunidad de poder contar mi historia completa, lo que yo he vivido desde el inicio hasta mi último día. Quería mostrar desde dentro cómo es la última semana de un futbolista profesional que ha pasado por muchas etapas", dice el exfutbolista en un evento de prensa presentado por Vicente Vallés desde el estadio Wanda Metropolitano, en el que ha estado presente ECOTEUVE.ES.

Lea también: Fernando Simón no apareció ante la prensa porque grababa un programa de televisión con Jesús Calleja

"De esta manera, yo podía explicar a todos los aficionados, y en especial a los de los equipos en los que he jugado, y por supuesto a los del Atleti, explicar cómo ha sido mi historia. En este documental están todos los porqués de cada decisión que he tomado", asegura.

Producida junto a Buendía Estudios, la película tiene una duración de 105 minutos y analiza los momentos más importantes de su carrera: su debut, su marcha del Atleti al Liverpool, el fichaje por el Chelsea, su vuelta a Madrid y su último periplo en Japón "Nunca he sido muy amigo de mostrar mi privacidad, pero es cierto que aquí me abro mucho más y no solo yo, también personas de mi círculo más cercano porque han sido parte fundamental".

Fernando Torres: "Ahora los niños pueden soñar con ser campeones del mundo"

En este sentido, Ricardo Carbonero (H, ha apuntado que Torres ha "sido muy reflexivo" en el documental y opina que a raíz del "amor incondicional" que tiene al Atlético y de una "serie de valores" ha propiciado a construir una historia de leyenda. "Ahora los niños pueden soñar con ser campeones del mundo porque lo han visto", añade Fernando.

El eterno Niño, recuerda su debut con 17 años, cuando el Atleti vivía en el infierno de la segunda división: "Creo que los aficionados me veían como una luz, una esperanza (...) Pisar el Vicente Calderón y marcar gol era un sueño que siempre había tenido... y lo cumplí. Era como vivir en una nube, todo era felicidad. Luego, empiezas a ver que todo lo que rodea al futbolista es importante".

Una de las preguntas que más se hacen los colchoneros es cuándo volverá Fernando Torres al Atlético de Madrid y en qué calidad: "Mi objetivo ahora es disfrutar de mi tiempo, de mi familia y no tener que hacer maletas cada tres días. Al mismo tiempo ir preparándome haciendo el curso de entrenador y el de gestión deportiva para lo que pueda venir en el futuro".

"Lo que venga, seguro que no va a ser a corto plazo porque necesito un tiempo para prepararme. El futuro me dirá si puedo volver al mundo del fútbol. El Atleti controla mis emociones y será difícil estar lejos de él si decido volver", dice también el que fuera uno de los componentes de la mejor selección española de fútbol de todos los tiempos.

"No sé cuál es ese puesto, no sé si existe o si tendrá la oportunidad de tenerlo, pero si la tengo estaré preparado sea cual sea".