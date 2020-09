"No me gusta 'El Hormiguero": Pablo Motos recibe un gran 'zasca' al intentar regalar su famosa tarjeta Ecoteuve.es 15/09/2020 - 10:44 0 Comentarios

El presentador llamó a dos personas que aseguraron no ver nunca el programa

Pablo Motos vivió un insólito momento este lunes, cuando trataba de regalar junto a Joaquín Reyes el dinero de la famosa tarjeta de El Hormiguero. El presentador se vio obligado a llamar a dos personas después de que la primera asegurara no ver el programa. La respuesta de la segunda no dejó indiferente a nadie y sirvió para que el valenciano lanzara una reflexión de autocrítica.

La primera llamada la descolgó un señor que no respondió la frase exigida por el espacio de Antena 3, por lo que Motos decidió darle una pista. "Le estamos llamando de El Hormiguero, del famosísimo programa que presenta Pablo Motos", dejó caer antes de recibir un primer chasco. "Ah, es que no veo ese programa", dijo sincero el interlocutor antes de colgar.

Motos decidió hacer un segundo intento y una vez más, una mujer no supo responder a la pregunta que le lanzó Joaquín Reyes. El actor y el presentador le recordaron que llamaban desde El Hormiguero, momento en el que se llevaron el segundo jarro de agua fría de la noche. "No lo veo nunca, no me gusta", reconoció la espectadora antes de colgar.

El corte de una señora a Pablo Motos en El Hormiguero

Pablo Motos decidió llamarla de nuevo. "Buenas noches, no se enfade, déjeme que le explique antes de colgarme", le pidió a la mujer. "Aunque no le guste este programa, en este momento usted se está jugando 6.000 euros", le informó el valenciano. "¡Ufff, yo no quiero tanto dinero!", exclamó la señora colgando de nuevo el teléfono al tiempo que lanzaba un improperio al programa.

Pablo Motos y Joaquín Reyes reaccionaron entre risas. "Creo que lo último que ha dicho ha sido: Son imbéciles", le pareció escuchar al presentador. Las hormigas, ante dos cortes tan similares, lanzaron una reflexión de autocrítica apoyada por el valenciano. "No nos viene mal una curita de humildad".