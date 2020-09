El duro reproche de Antonio David Flores a los colaboradores de 'Sálvame' tras ser acusado de infiel Ecoteuve.es 14/09/2020 - 18:59 0 Comentarios

El tertuliano lanzó una pullita a sus compañeros de programa en Telecinco

El Deluxe sorprendió el pasado sábado a Antonio David Flores con unas imágenes que no se esperaba. El programa de Telecinco emitió en vídeo donde aparecía el colaborador hablando con una chica, que también le abrazaba: se trataba de Marta Riesco, reportera de El Programa de Ana Rosa en su sección sobre corazón y crónica social.

Antonio David tuvo que aguantar desde ese momento el chorreo de muchos de sus compañeros y de otras voces que le han acusado en Telecinco de supuestas infidelidades a su mujer Olga. Por este motivo, el tertuliano se encuentra dolido con algunos de los colaboradores de Sálvame, ya que siente que no ha tenido su apoyo por el mal trago que le tocó vivir.

"Hay que felicitar a Antonio David Flores porque ha tirado del programa como un jabato, me siento muy orgullosa", le reconoció este lunes Mila Ximénez al exguardia civil. Flores respondió a la sevillana agradeciéndole su gesto y aprovechó la ocasión para lanzarle un duro reproche al resto de compañeros.

"Eres la única compañera que me lo ha dicho, gracias", afirmó Antonio David en unas palabras que molestaron a Belén Esteban." Me parece muy injusto", soltó la colaboradora en una queja a la que también se unía Jorge Javier Vázquez, que le recordó que él también le había felicitado por cómo afrontó este conflicto en el programa. Finalmente, ha confirmado que los rumores no han alterado su vida matrimonial: "Todo en orden y a trabajar", aseguró.

La explicación de Antonio David a su vídeo con Marta Riesco

"Esto fue cuando terminamos la temporada del Deluxe, en julio, que nos fuimos a un local de copas. Estábamos todos los compañeros del programa. Es Marta, que nos vimos y nos saludamos. No veo nada del otro mundo", dijo en el Deluxe.

"Si hubiera habido algo más, el vídeo hubiera estado ahí. Insisto que estábamos todos los compañeros", recordó Antonio David Flores. "Hay un saludo, un abrazo y ya está. No me escondo porque estamos todos delante. Punto final", dejó claro el colaborador, que durante los últimos días se ha tenido que enfrentar en Sálvame a acusaciones sobre supuestas infidelidades que él siempre ha negado.