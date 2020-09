Risto Mejide corta la conexión a un médico negacionista tras hacer una peineta e insultar a Castelo: "Como tu puta madre" Ecoteuve.es 14/09/2020 - 18:20 0 Comentarios

'Todo es mentira' acorrala a un doctor que expide certificados falsos para no llevar mascarilla

Todo es mentira sigue en su lucha contra los médicos negacionistas que expiden certificados falsos para no llevar mascarilla por la calle. Este lunes, el programa de Risto Mejide ha desmontado a Manuel Jesús Rodríguez que, aunque en un principio se desvinculaba con el papel que está circulando por la red y que se lleva su firma, luego pasaba a decir que "tampoco me molesta".

Después de varios minutos de un cruce de acusaciones, el médico se ha sentido acorralado por las pruebas que tenía Todo es mentira después de que una redactora le llamara esta mañana. "¿Y si hay un policía que me dice algo, qué hago?". "Decir que te lo he dado yo. 'Me lo ha enviado el doctor Manuel Jesús Rodríguez por correo electrónico. Aquí tiene su firma y su número de colegiado".

Finalmente, el médico ha explotado después de que Antonio Castelo bromeara diciendo que era veterinario tras afirmar él que prestó servicio en una hípica. "Sí, soy veterinario como tu puta madre", ha dicho el entrevistado haciendo una peineta y provocando que Risto cortada de inmediato el directo.

"Venga, pues hasta aquí ha llegado la conexión. Gracias, don Manuel. Esa es su única defensa", ha dicho Mejide mientras que los colaboradores no podían salir de su asombro. "Gracias, adiós. ¡Quitádmelo de la pantalla! No se merece ni un segundo más. La libertad de expresión tiene unos límites que, básicamente, es el respeto hacia la gente con la que estás hablando y, sobre todo, por respeto a nuestros espectadores".

