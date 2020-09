Un ladrón interrumpe a Mayka Navarro en plena conexión en directo: "Llevaba un arma" Ecoteuve.es 14/09/2020 - 17:30 0 Comentarios

La periodista había conectado con 'Ya es mediodía' para hablar del coronavirus

Mayka Navarro ha demostrado este lunes por enésima vez que es la reportera 360 de Telecinco. La periodista ha protagonizado una conexión en directo con Ya es mediodía de lo más accidentada: primero fue interrumpida por un ladrón y cuando informaba de su detención, su perro escapó hacia la carretera, a punto de ser atropellado por un coche. De todo ello salió la catalana airosa, con la gran naturalidad que la caracteriza.

Navarro se encontraba informando en Telecinco sobre los rebrotes de coronavirus en Cataluña cuando un gesto de su cámara hizo que se despistara y se quedara completamente en silencio. Enseguida, la reportera explicó que su compañero no le hacía señales a ella, sino a la policía para indicarle por dónde se había ido corriendo un presunto ladrón que estaban persiguiendo por las calles de Barcelona.

Minutos después, Mayka Navarro dejó el coronavirus a un lado para informar a los espectadores de la escena que acababa de presenciar en pleno directo. "Míralo, le han detenido", aseguró la periodista mientras el cámara enfocaba a un grupo de policías capturando al supuesto delincuente. "Me dicen que le han cogido con ayuda de un ciudadano y que llevaba un arma", relató.

Y cuando parecía que la conexión no podía ser más surrealista, Mayka Navarro vio cómo su perro Simón se escapaba hacia la carretera, donde un coche tuvo que frenar en seco para evitar atropellarle. La periodista, con el micrófono en la mano, no dudó en salir corriendo detrás de él para salvarle la vida. "Lo que no te pase a ti, no le pasa a nadie, Mayka Navarro", aseguró entre risas Sonsoles Ónega.