Pepe Herrero, ganador de 'Gran Hermano', reaparece en televisión con una exclusiva en el mundo del fútbol Ecoteuve.es 14/09/2020 - 16:20 0 Comentarios

El empresario contó en 'Directo GOL' la inminente venta del Valencia CF

Pepe Herrero reaparició por sorpresa en la televisión este fin de semana. El ganador de Gran Hermano 7 entró en Directo GOL para ofrecer una información exclusiva sobre la actualidad deportiva del Valencia: la inminente venta del club por parte de Peter Lim.

"¿En qué te basas?", preguntó Felipe del Campo al empresario, que empezó respondiendo así: "Yo me voy a mojar. Yo ya no hablo de intención, sino de documentación. La información que me llega es de trámites que se están realizando en este momento".

Lea también: Chelo García Cortés desvela a qué partido vota, critica el independentismo y estalla contra Abascal: "Es un impresentable"

"Estamos hablando de una venta complicada, que va a tener muchos trámites. Me han confirmado que se están haciendo gestiones", continuó diciendo ante la atenta mirada del periodista deportivo desde el plató.

"Si esto es cierto, en las próximas 48 horas tiene que haber confirmación oficial del club", remató Pepe. "No hay nada que contrarreste la información que yo he dado".

Lea también: Un micro abierto traiciona a Suso en directo en Telecinco: lo que en realidad dijo al ver a Kiko Matamoros