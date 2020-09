Celia Villalobos ('Masterchef'): "Tiene que ser muy aburrido convivir con Pablo Iglesias y decirle siempre lo grande que es" David Saiz 10:05 - 15/09/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con la exministra, nueva concursante del 'talent' de TVE

"Los que me quieren en el PP, que los hay, se alegraron y Rajoy me mandó un mensaje"

Pocas veces los políticos se atreven a mostrarse como son en televisión y menos en un concurso donde la tensión les pone al límite. Celia Villalobos se ha lanzado y esta noche debuta como una de las concursantes de la quinta edición de Masterchef Celebrity (22.10 en La 1).

La política del PP, que lo ha sido casi todo -ministra de Sanidad, vicepresidenta del Congreso, alcaldesa de Málaga-, se tendrá que hacer ahora un hueco entre sus compañeros, casi todos procedentes del mundo artístico. "Para mí ha sido una experiencia muy positiva", explica Villalobos a ECOTEUVE.ES, aunque reconoce que ha tenido que combatir algunos prejuicios y tópicos que siempre existen sobre los políticos.

¿Y qué le han dicho en el PP? "Los que me quieren en el partido, que los hay, se han alegrado y me han animado", relata. Hasta Mariano Rajoy le mandó un mensaje cuando se enteró.

Una política en 'Masterchef Celebrity'. ¿Sus compañeros de programa le recibieron con prejuicios?

Toda la sociedad tiene muchos prejuicios sobre los políticos en general, no solo sobre mí. En la mayoría de los casos, nos los hemos ganado a pulso. Quería romper algunos tópicos, pero es complicado. Pero bueno, he hecho grandes amigos en el programa.



¿Ha roto algún tópico?

Romperlo del todo yo creo que no. Eso requiere más tiempo.

¿Tenían más prejuicios por ser política o por ser política del PP?

Prefiero ni hacerme esa pregunta. Lo que sí constato, pero no por este tema, sino en general, que los políticos del PP siempre tienen peor prensa que Pablo Iglesias, que es dios, como todo el mundo sabe.

¿Qué reacciones ha recibido de los círculos políticos?

Si te digo la verdad, no me he preocupado ni en averiguarlo. Lo que sí te puedo decir es que los amigos míos de verdad -los que me quieren en el partido, que los hay- se han alegrado, me han animado y me han dicho que les tengo que invitar a comer. Los demás me trae sin cuidado.



Una curiosidad. ¿Ha hablado con Rajoy sobre este tema?

Me mandó un mensajito deseándome suerte.

¿Cómo definiría la experiencia en 'Masterchef' y cómo ha sido su relación con los compañeros?

Muy positiva. Me lo he pasado muy bien, he tenido momentos complicados, he llorado -cosa que no he hecho en política nunca- he gritado, he trabajado mucho... para mí ha sido una experiencia muy positiva. En cuanto a los compañeros, ha habido de todo. Hay que tener en cuenta que todo el mundo va a intentar ganar. A partir de ahí, las navajas tienen un tamaño importante.

¿Han volado cuchillos?

No han volado, porque no veas cómo cortan... Pero sí, hay intentos de hacerse notar, de hacerse importante. Pero todo muy humano y muy normal.



¿Dónde hay más puñaladas, en Masterchef o en la política?



Más o menos igual. A lo mejor son diferentes, pero vamos...



¿A qué compañero ha descubierto que le haya sorprendido?

Adoro a Raquel Meroño y La Terremoto. A Lucía Dominguín la he encontrado con mucha personalidad pero muy buena persona. [Juan José] Ballesta y Jesús [Castro], que eran mis grandes hombres, mis grandes defensores. Con Flo he descubierto una persona humana, más allá de las bromas o los chistes.

¿Con Ballesta ha hecho buenas migas?

Sí, sí. Lo adoro, es mi chico. Es un cielo, igual que Jesús. Son dos personas increíblemente maravillosas. Igual que Nicolás Coronado, que es un encanto, un chaval maravilloso, soñador, inteligente... Cuando conoces a la gente como persona, te das cuenta que son un cielo.



Igual es lo que falta a los políticos, conocerlos como persona...

Pues sí. Llevas toda la razón.

En el vídeo promocional de 'Masterchef' se le escucha decir que ha llegado lejos porque ha echado "muchos cojones". ¿Dónde has tenido que echar más, en política o en el programa?

Bueno, son imágenes de una discusión más larga, con Flo, y ambos hablábamos diciendo tacos. Yo soy como soy, soy de un partido de centro derecha y ha sido complicado. Pero suelo quejarme poco. No me gusta.

Usted ha tenido una amplia trayectoria en política con puestos de poder, incluso cuando la mujer no accedía a esos puestos. ¿Ahora solo importa lo que hacen los políticos más jóvenes?

No tengo esa sensación. Ha llegado un momento en que determinadas formas de entender la política en el PP no les han gustado a los que están ahora y nos han puesto en la calle a todos, pero sin importar la edad. ¿O es que Fatima Báñez es mayor? Cuando pierdes un congreso, pierdes un congreso.



¿Con quién se iría a cenar? ¿Con Pablo Iglesias o Abascal?

Con ninguno de los dos. Con el señor Abascal en ningún momento. Y con el señor Pablo Iglesias... es que yo lo de los dioses lo llevo muy malamente. Los dioses que resplandecen, como es el caso de Pablo Iglesias. Las iluminaciones me gustan las de la calle, no las que irradian los grandes políticos, tipo el señor Iglesias. Convivir con él tiene que ser muy aburrido, porque tener que pasarte toda la vida diciendo lo grande que es, tiene que ser muy aburrido.

Le hago la misma pregunta con Pablo Casado y Cayetana Álvarez de Toledo.

A Cayetana la conozco, que no es la primera espantada de Cayetana. A Pablo también y he tenido conversaciones muy divertidas e interesantes cuando era vicesecretario de Comunicación del PP cuando era Rajoy presidente. Éramos buenos compañeros.

Uno de los niños de 'Masterchef' lanzó un comentario haciendo referencia sobre su anécdota con el Candy Crush, algo que a usted le ha molestado a veces...

A mí me importa ya poquísimo eso...

No sé si también van a recordar aquella polémica del 'caldo de hueso de cerdo' en los tiempos en los que era ministra de Sanidad [cuando la crisis de las vacas locas]

Si vamos a volver a los años 90, me aburro mucho. Esto ya no tiene nada que ver con Masterchef y está perdido en la noche de los tiempos....