Chelo García Cortés desvela a qué partido vota, critica el independentismo y estalla contra Abascal: "Es un impresentable" Ecoteuve.es 14/09/2020 - 15:03 0 Comentarios

La periodista de 'Sálvame' se moja sobre distintas cuestiones de actualidad

La tertuliana confiesa que le tenía "terror" a Ana Rosa Quintana en 'Sabor a ti'

Chelo García Cortés ha protagonizado este domingo una sorprendente entrevista en la que se pronuncia por primera vez de forma muy clara sobre sus ideas políticas. La periodista de Sálvame ha desvelado a qué partido vota y ha lanzado una dura crítica contra Santiago Abascal, líder de VOX, al que confiesa tenerle miedo por el daño que sus medidas pueden causar a la sociedad española.

"Soy de izquierdas y siempre he votado a los socialistas, aunque no me gusta mucho cómo lo hacen. Por eso les votó, para luego poder decirles 'esto no se hace así", reconoce la tertuliana antes de estallar contra el número uno de Vox. "Santiago Abascal es un impresentable, me preocupa mucho y no le daré un minuto de gloria", se limita a calificar García Cortés en su charla con Jordi Anjauma en El Trono de Sensaciones de la televisión catalana 8TV.

Chelo se moja también a la hora de hablar del conflicto catalán: "Elegí vivir en Barcelona pero no soy independentista ni voy a ser independentista. Hay que mejorar económicamente Cataluña pero no pienso entrar con un carnet en Cataluña", declara la periodista, que tiene claro quién ha sido el principal responsable de que la situación con la comunidad autónoma llegara a complicarse tanto.

"La equivocación del procès ha sido de Rajoy siendo un prepotente al pensar que la gente de Cataluña que quería la independencia no iba en serio y que era una broma", señala la tertuliana, que nació en Galicia, pero que se fue a vivir a Madrid con sus padres cuando apenas tenía 3 meses. En esta línea, Chelo opina también sobre la afinidad de una de sus excompañeras por el separatismo catalán. "Karmele Marchante era una adepta del independentismo, pero trabajaba en Madrid... No quiero opinar de ella porque es muy fácil hablar y mentir", dijo con reservas en el programa que produce Éxito TV.

El "terror" de Chelo a Ana Rosa Quintana

Chelo García Cortés habla también de algunas anécdotas de su trayectoria profesional en televisión. Entre ellas, el pánico que le daba Ana Rosa Quintana cuando era su jefa en su etapa como tertuliana de Sabor a ti. "Le tenía terror a trabajar con ella", confiesa, antes de señalar a otro gran rostro de la televisión. "No es fácil trabajar con Isabel Gemio, es muy exigente y no le gusta el corazón", apunta.

<p><p>

Chelo hace balance además de su paso por ¿Donde estás, corazón?: "El programa cubrió su etapa, estuvo el tiempo que tenía que estar y no podría ya volver. Ahora mismo Donde estás corazón sería un programa antiguo. En Dec era una persona encorsetada y acomodada, en Sálvame tengo muchas más posibilidades y he evolucionado", reflexiona García Cortés, que opina sobre si Cantizano sería capaz de conducir un programa como en el que actualmente trabaja. "Podría presentar Sálvame y cualquier programa que se le dé, pero vive más cómodo en la radio", concluye.

Finalmente, Chelo se moja sobre lo que piensa de algunos de sus compañeros de Telecinco. Es entonces cuando se muestra muy dura con Rafa Mora: "No pienso hablar de él, si lo tienen en el programa, será porqué les sirve, mi productora no tiene a nadie que no les sirva", apunta enfadada, señalando también a Kiko Matamoros.

"Le gusta meterse con la gente, me da igual que nos diga incultos. Kiko puede leer muchos libros pero Belén Esteban también los lee. Si eres culto, no presumes de ello", sentencia mientras era preguntada sobre si Jorge Javier es clasista. "¿Jorge Javier Vazquez no es clasista?", preguntó con ironía. "Yo elijo a quién quiero de mi entorno, si eso es clasista, yo soy clasista", apostilló.