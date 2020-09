Antonio Lobato critica el gesto antirracista de Lewis Hamilton: "Me parece un poco excesivo" Ecoteuve.es 14:31 - 14/09/2020 1 Comentario

El piloto de Fórmula 1 pide justicia por el asesinato de Breonna Taylor a manos de la policía

Antonio Lobato ha recibido algunas críticas después de afear el gesto antirracista que tuvo Lewis Hamilton después de su nueva victoria en Fórmula 1, la número 90, en el Gran Premio de La Toscana, en Italia.

El piloto británico de Mercedes se subió al podio luciendo una camiseta de color negro en la que se podía leer el siguiente mensaje: "Arresten a los policías que mataron a Breonna Taylor".

Se trata de una mujer afroamericana de 26 años , técnica en emergencia sanitarias, que murió en un tiroteo con la policía el 13 de marzo. Los agentes entraron sin previo aviso en su apartamento de Kentucky produciéndose un tiroteo entre el novio de Taylor y los oficiales al pensar que eran intrusos.

"Me parece muy bien que cada uno tenga sus luchas, pero me parece un poco excesivo que alguien reivindique estas cosas en su camiseta en un podio de Fórmula 1 como éste, me parece un poco fuerte", dijo el narrador durante la retransmisión. Sus palabras, como decimos, provocaron fuertes críticas de los espectadores, tal y como mostramos a continuación.

"Arresten a los policías que asesinaron a Breonna Taylor"



La reivindicativa camiseta de Hamilton tras ganar el #TOSmovistarF1 pic.twitter.com/yJTioxQllN — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) September 13, 2020

Hamilton ha subido al podio después de ganar la carrera con esta camiseta. Lobato repitiendo que es muy fuerte y que estas cosas hay que mirarlas, que a Hamilton se le está subiendo mucho y que el equipo no debería dejarle ????



Otra razón más para que me de asco Lobato pic.twitter.com/VDaUzs3uNY — Eli Rodríguez (@EliRP95) September 13, 2020

A Lobato le molesta que Hamilton lleve esta camiseta en el podio asi que la pongo por aqui. pic.twitter.com/gfKGyeog4R — Jaime ????????? (@JaimeCaroM) September 13, 2020

Lobato en cuanto a comentarista no tengo ninguna queja, pero con el tema de la camiseta de Hamilton creo que te equivocas. Se llama libertad de expresión y cada uno puede reivindicar lo que sienta. — Pol Hermoso (@polhercom) September 13, 2020

Mira. Acabo de leer un tuit contando las críticas de Lobato a la lucha de Hamilton contra el racismo. Y a un cuñao diciendo que no es crítica a la lucha. Es a saltarse el protocolo del podium de la F1. Partiendo de que no se lo ha saltado... — Beatriz (@Beatriz_efe) September 14, 2020