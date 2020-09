Dani Rovira presentará un programa de humor en La 1 tras superar el cáncer Ecoteuve.es 14/09/2020 - 14:02 1 Comentario

El presentador vuelve al trabajo poniéndose al frente de un gran formato

El actor Dani Rovira debutará como presentador de un nuevo espacio de entretenimiento que estrenará La 1 próximamente en prime time. Un formato original, divertido, fresco, inteligente, bienhumorado y de servicio público producido por RTVE en colaboración con Good Mood y The Pool.

Daniel Écija y Andrés Varela son los productores ejecutivos de este show que incluirá sketches, reportajes y entrevistas, impregnados por la personalidad de Dani Rovira.

Lea también: El humor negro de Broncano con Dani Rovira tras anunciar que tiene cáncer: "Nos reímos por no llorar"

Junto al cómico participarán conocidos colaboradores que aportarán su personalidad y punto de vista para contar todo tipo de historias y noticias.

Así anunció Dani Rovira que ha superado el cáncer

La vuelta al trabajo de Dani Rovira se anuncia justo un mes después de que el humorista y actor confirmase en sus redes sociales que ha logrado superar el cáncer que se le diagnosticó el pasado mes de febrero. "Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡ESTOY CURADO! Todo acaba y todo empieza hoy", empezó diciendo.

"Seis meses de subida a una de las montañas más duras a las que me he enfrentado, pero al fin llegue? a la cima y, creedme, las vistas desde aquí son preciosas y reveladoras. Gracias, compañera, por compartir el peso de la mochila, los avituallamientos y por estas irrepetibles vistas. Gracias por la luz en la noche y la silla en el camino. Y por no soltarme", dijo en alusión a su pareja, la actriz Clara Lago.