Un micro abierto traiciona a Suso en directo en Telecinco: lo que en realidad dijo al ver a Kiko Matamoros

Kiko Matamoros fue uno de los protagonistas del fin de semana por su reaparición en televisión después del calvario que ha sufrido durante este verano tras operarse de la vesícula. El colaborador reapareció en Viva la vida visiblemente más delgado.

"Pues no te veo tan mal, ¿eh?", celebró Emma García nada más ver a su compañero, una alegría que también compartieron los demás rostros del programa. "Qué alegría verte, te veo muy bien", subrayó Suso Álvarez, otro que también volvía después de las vacaciones.

Sin embargo, el exconcursante de Gran Hermano no fue del todo honesto porque, en realidad, pensaba otra cosa tal y como delató un micrófono abierto. "Chicos, no sé ni cómo se tiene en pie", se llegó a escuchar.

La frase de Suso, casi ininteligible, fue capturada por alguinos usuarios en Twitter que sí descifraron el contenido del mensaje, como recogemos a continuación:

Emma: "Kiko, pues yo no te veo tan mal eh?"

Kiko Matamoros: "No hombre, ahí vamos".

Mientras Suso por debajo: "Chicos, no sé ni cómo se tiene en pie"

Shock.#VivaLaVida332 pic.twitter.com/YKU7lpKY2t