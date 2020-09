La confesión de Andres Bronston, amante de Camilo Sesto: "Me quedé embarazada, pero perdí al bebé" Ecoteuve.es 14/09/2020 - 12:39 0 Comentarios

La excorista del artista cuenta que perdió el bebé que esperaba al caerse por unas escaleras

Hormigas Blancas analizó este domingo la figura de Camilo Sesto. El programa que conduce Carlota Corredera en Telecinco habló sobre el fenómeno fan y de las mujeres que pasaron por la vida del cantante. Una de ellas fue Andrea Bronston, la que fuese su corista además de amante.

El espacio recordó las declaraciones que hizo el artista en una entrevista a Jesús Mariñas en los ochenta, donde negó ser homosexual aunque sí reconoció que el sexo era una obsesión para él: "Soy hombre de una sola mujer, aunque en ocasiones me lío y hay más de una (...). Mi único vicio es el sexo, lo que hay de ombligo para abajo".

Pues bien, la excorista de Camilo confesó en Hormigas Blancas que se quedó embarazada de él pero, desgraciadamente, perdió el bebé que esperaba al caerse por las escaleras. "No era un bebé buscado fue un accidente", aseguró.

"Él no se enteró hasta que yo lo había perdido. Le dije 'he estado embarazada y lo he perdido' y me miraba como 'vale, si tú lo dices", afirmó Andrea Bronston que, también desveló que Camilo nunca quiso tener el hijo (Camilín) que tuvo con Lourdes Ornelas: "Cuando se enteró la mandó a México".

