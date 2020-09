La confesión de Arguiñano sobre su encuentro con Juan Carlos I: "Le cantaron: 'Un elefante, se balanceaba..." Ecoteuve.es 14/09/2020 - 11:51 0 Comentarios

El presentador de Antena 3 cuenta a Cristina Pardo una sorprendente anécdota

Cristina Pardo se desplazó este fin de semana a la cocina de Karlos Arguiñano para hablar con el presentador de algunos episodios hasta ahora desconocidos sobre su trayectoria vital y profesional. Uno de los momentos más sorprendentes llegó cuando el vasco habló sobre la figura de Juan Carlos I.

"¿Conocías al rey emérito?", le preguntó la periodista. "En dos ocasiones le he saludado. Una hace muchos años en el Akelarre, que les dimos a los reyes una comida todos los cocineros de la nueva cocina vasca. Le di la mano y me miró y me dijo: 'Anda, unos zuecos como los de mi mujer", recordó Arguiñano, desvelando que puso cara de circunstancias.

El cocinero explicó que el segundo encuentro fue hace unos años en el circuito de Jerez: "Yo tenía equipo en el mundial y me pararon para que saludara al rey. 'Karlos, que está aquí el rey, para que le saludes', me dijeron. Nos dimos la mano y me dijo: '¡Hombre! En tu casa no he estado nunca'. Le dije: 'Hombre, ahora que estás libre te puedes pasar cuando quieras", declaró Arguiñano antes de dejar atónita a Pardo con el final de su anécdota.

La confesión de Arguiñano sobre su encuentro con Juan Carlos I

"En ese momento, empezaron 20.000 personas a cantar a la vez en la grada de en frente: 'Un elefante, se balanceaba...'. Y yo: 'Bueno, agur", contó entre risas el presentador de Atresmedia, añadiendo que aprovechó el incómodo momento para marcharse.

Karlos Arguiñano reconoció finalmente que no le ha sorprendido en absoluto el escándalo de corrupción en el que se ha visto implicado Juan Carlos I. "Es muy campechano... y yo también y a una amiga no le digo: 'Toma, 65 millones de euros para ti'. No eres campechano, ¡eres un fenómeno! ¿A una amiga le vas a dar 65 millones de euros? Joder, campechano... No sé, parece ser que se movía bastante ligero con el asunto", sentenció Arguiñano, para quien su "única reina" es su mujer.