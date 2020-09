"De desinformación nada, de alarmismo poco": la sentencia de Iker Jiménez sobre el coronavirus Ecoteuve.es 14/09/2020 - 11:45 0 Comentarios

El presentador de 'Cuarto Milenio' saca pecho de lo que se dijo semanas antes del estado de alarma

Cuarto Milenio confirmó este domingo la buena acogida de la nueva temporada con Horizonte, el segundo especial sobre coronavirus tras origen. En esta entrega, Iker Jiménez volvió a reunir a la mesa de expertos que en febrero intentó advertir de la que se nos venía encima.

En la mesa de debate estuvieron presentes el doctor Gaona, el coronel Pedro Baños, el economista Pablo Fuentes y el periodista Enrique de Vicente. Todos ellos denunciaron haber sufrido un "escarnio público" en redes sociales por lo que dijeron hace siete meses. "No hicimos nada que no hace un buen periodista", aseguraron.

Pero el tiempo les dio la razón. "Qué impresión dan estas frases, estas profecías, pero no basadas en la bola de cristal ni siendo un reloj que da la hora por accidente", dijo muy serio Jiménez mirando a cámara. "No, no, sino con conocimiento, con estrategia y sabiendo lo que se decía, pero claro, cuando uno ve las fechas... algunos de los fragmentos de estas mesas que hubo se convirtieron en virales por millones de seguidores".

"La cosa es que ya había un tipo de médicos, de especialistas de diferentes ámbitos, que estaban informándonos. Lo que ocurre es que lo que se contaba en estas dos mesas, en esta madera ya casi añeja donde está la nave del misterio, desde luego no iba, digamos, con lo que se estaba promocionando, lo más habitual o el mensaje que más sonaba", prosiguió Iker.

"Las primeras reacciones, y no mentimos y lo hemos visto, eran como alarmismo. Bueno, cuando pasa el tiempo muchos se van acordando de lo que dijo el coronel Pedro Baños, Pablo Fuentes, el doctor Gaona, Enrique de Vicente... Y observarlo ahora, bueno, pues opinen ustedes".

El presentador de Cuarto Milenio sentenció diciendo que "de desinformación nada, de alarmismo poco, simplemente contar la verdad, a veces contar la verdad es un acto arriesgado, se lo aseguro" y destacó la "valentía" de sus colaboradores: "Aquí se defienden las posturas de cada uno y podrían decir si alguno ha tenido indicaciones de lo que tiene que decir. Esa es nuestra magia. Que aquí no se sigue ninguna agenda amigos, aquí se habla en libertad".

