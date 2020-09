Laura Moure explica el motivo exacto de su 'desaparición' de 'La Ruleta' Ecoteuve.es 14/09/2020 - 11:43 0 Comentarios

La azafata estará unos días fuera del exitoso concurso que emite Antena 3

Bárbara Oteiza se hará cargo del panel durante el tiempo que esté ausente

Laura Moure, azafata de La Ruleta, estará unos días sin aparecer en el concurso de Antena 3. Su puesto lo ocupará Bárbara Oteiza, que se incorporó al programa el pasado viernes, 11 de septiembre.

Aunque La Ruleta explicó que se trataba de un cambio puntual, no trascendieron los motivos. Los espectadores preguntaron tanto a través de las redes sociales que Laura Moure tuvo que explicar la razón concreta de su 'desaparición' del programa.

"No tengo coronavirus", dijo en Instagram. "Ya sabéis que los programas son grabados. Con lo cual, ahora mismo estoy perfectamente. Lo único es que tenía un pequeño catarro y bueno... no me parecía bien ir a trabajar, comentó la azafata del programa que presenta Jorge Fernández.

"Con catarro no se puede ir, hay que hacerse PCR y cuando esté todo bien, pues ya se va. Así que me he dado ese tiempo y, mientras tanto, Bárbara me ha sustituido perfectamente", relató Laura Moure, que durante el tiempo de convalecencia se sometió a dos pruebas de coronavirus.

"Estoy muy bien y tengo dos PCR que me han hecho durante el catarro y nada. Negativo. Perfecto todo. Realmente ya estoy grabando", comentó. Asimismo, Laura Moure concretó que estará unos 9 programas sin aparecer.

