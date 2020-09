Zasca de Alfredo Corell, inmunólogo de La Sexta, a los negacionistas del bulo de los falsos positivos Ecoteuve.es 13/09/2020 - 13:02 0 Comentarios

Desmintió bulos y aclaró dudas de vital importancia

El inmunólogo de la Universidad de Valladolid Alfredo Corell se centró en La Sexta Noche en explicar, con la ayuda de Darth Vader y una baraja de cartas, si es realmente recomendable reducir la cuarentena a menos de 14 días, como se ha venido diciendo estas últimas semanas. Asimismo, desmintió el bulo expandido por los negacionistas de que la PCR puede dar positivo con catarro u otros coronavirus.

Primeramente, el presentador Iñaki López le preguntó a Alfredo Corell por un bulo que se ha extendido muchísimo en redes y que sigue en expansión.

Lea también: Margarita del Val (CSIC), en 'Rebrotes mal', sobre los antivacunas: "Es imperdonable que esté pasando"

"No sé si es realidad, leyenda urbana, el hecho de que muchas personas están ofreciendo positivo en la prueba PCR pero no han tenido contacto con el virus de la COVID-19, ¿Es el contacto con un resfriado común lo que les ha podido llevar a dar positivo en un test PCR? ¿Es esto posible, puede ocurrir?", soltaba el presentador vasco al científico.

Bulo de los falsos positivos, desmentido: "Imposible"

"Eso es absolutamente imposible", declaraba categórica y tajantemente el doctor Corell al respecto. A lo que añadía: "Si ven la explicación de la PCR de la semana pasada en el programa, es tan específica que es imposible que una persona que no ha estado jamás en contacto con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 dé positivo". Así, el investigador aclaraba este bulo tan viralizado en redes y apps de mensajería instantánea por los grupos negacionistas y antimascarillas.

Lea también: Corell, inmunólogo de cabecera de La Sexta, vuelve a examinar a la audiencia con su "inmunograma"

A continuación López le preguntaba por una supuesta proliferación de falsos positivos y de si esto era también un bulo. Corell contestó lo siguiente: "Un falso positivo es una persona que da positivo no estando en contacto con el virus. Lo hay en todas las técnicas diagnósticas. Aquí realmente, lo que quieren decir algunos negacionistas es lo que me has preguntado antes, que un catarro u otro coronavirus puede dar positivo en esta PCR y eso es absolutamente imposible, lo que sí es posible es que personas que ya tengan en sus vías respiratorias restos del virus que no es infeccioso sigan dando positivo, puesto que la prueba no discrimina el ARN inerte, los trozos".

Cuarentena de menos de 14 días: ¿Sí o no?

El presentador también le preguntó sobre la posibilidad de reducir la cuarentena a menos de 14 días, una alternativa que ha estado barajando estos días a raíz de que Francia quiera hacerla en 10 días y algunos otros países incluso en tan sólo cinco.

Lea también: Alfredo Corell, inmunólogo de La Sexta: "Reinfectarse no es volver a enfermarse"

"A mi juicio, la reducción de los aislamientos debe ser de mínimo, siete días, reducir a 5 días como dicen algunos países es arriesgado, jugar con el filo de la navaja", aseveró el científico. En resumen, que es posible bajar algo la cuarentena, pero como dice Corell, "con mucha precaución y absoluto cumplimiento".