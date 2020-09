Matamoros se posiciona del lado de su novia y manda un recado a su hija Anita: "Malcriada" Ecoteuve.es 10:49 - 13/09/2020 0 Comentarios

La guerra Anita-Marta López se recrudece y Kiko se pone de parte de su novia

Matamoros no solo ha tenido unas duras palabras para Laura Fa en el Deluxe, sino que ha hablado de los ataques de su hija Anita a sí mismo y a su pareja, Marta López.

Aunque pareciera que la entrevista iba a ser sobre sus operaciones, la guerra de su novia Marta con su hija Anita ha acabado eclipsando todo.

Lea también: Matamoros amenaza con denunciar a Laura Fa por los ataques a su físico y salud

"Me ha dolido ver sufrir a mi pareja, también me ha dolido, aunque no lo he vivido, si de alguna manera esto ha provocado un daño a mi hija (Anita)", ha declarado Matamoros.

El colaborador ha defendido a capa y espada a Marta López. Ha explicado que está acostumbrado a este tipo de guerras, pero que su chica no y, por eso, lo ha pasado mal.

"Estoy acostumbrado a este negocio, pero quien es nuevo y lo vive por primera vez lo hace de otra forma, diría que incluso traumática".

Lea también: Matamoros, a Makoke: "No sé qué droga te habrás tomado en Marbella"

Además, ha añadido: "Marta no le ha faltado el respeto ni en público ni en privado a Ana, todo lo contrario. Es más, era una alegría para ella cuando la veía. Siempre con amabilidad y sin ningún problema, lo de que hay una obsesión de Marta hacia Ana y que le copia es absurda, imposible de racionalizar... Marta ha sido escrupulosa en el trato, atenta y cariñosa", ha afirmado el televisivo.

También, ha culpado a Makoke de sacar a la luz su distanciamiento con su hija Anita: "Quien saca el conejo de la chistera es la madre".

Matamoros, de su hija: "Malcriada"

Además, ha criticado duramente a su hija: "Mi hija no tiene ninguna razón y que se hiciera esto público no la deja bien, la deja de malcriada. Que se culpabilice a mi pareja de esa situación es kafkiano, no voy a permitir que se descalifique a mi pareja a causa de mi hija Ana". "Makoke debería decirle a nuestra hija que respete a su padre y a su pareja", ha zanjado.