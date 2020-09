Mediaset readmite a Marta López 23 días después de su 'despido': "Lo he pasado fatal" Ecoteuve.es 13/09/2020 - 2:19 0 Comentarios

La colaboradora de Telecinco explica que fue un falso positivo en coronavirus

Marta López ha vuelto a Telecinco 23 días después de que la cadena anunciara, a través de un duro comunicado, que prescindía de sus colaboraciones por su "actitud públicamente irresponsable que ha manifestado en su ámbito privado, al no mantener la rigurosa conducta que todo ciudadano debe cumplir para superar la crisis sanitaria provocada por la COVID 19".

"Lo he pasado fatal", confesó al aparecer por sorpresa en el plató del Deluxe. "Di un falso positivo. No he tenido Covid. La cadena decidió que, ante la duda, yo me quedara en mi casa y el resto guardara cuarentena", explicó en relación a los compañeros de programa que durante días tuvieron que estar confinados.

"¡Hemos estado confinados Antonio Montero, Gema López y yo por ti! ¿Por qué he tenido que estar 15 días en mi casa si no has tenido nada?", le ha reprochada Lydia Lozano, que no entendía nada ya que desconocía que Marta López fuese falso positivo.

Marta López se reincorporará también a 'Sálvame Diario'

Marta López explicó que la reacción de Mediaset se produjo cuando vieron unas imágenes que ella colgó en Instagram. "La actitud de Telecinco fue correcta", dijo. "El problema vino porque arriba [la dirección de la cadena] vieron unas imágenes que cogí del Instagram de un familiar que salió a lavar mi coche y pensaron que yo estaba en la calle con un positivo", explicó. "Pasamos las pruebas a la cadena, además de que era un falso positivo, y por eso estoy aquí".

María Patiño explicó que Marta López se reincorporará también a Sálvame Diario. "Me han escrito partidos políticos para ir contra la cadena. Se me ha ofrecido gente para poner demandas y yo me he callado. Yo he guardado silencio para proteger a la cadena", manifestó.

