Cómo funciona el polígrafo de Conchita: todos los secretos de la 'máquina de la verdad' del 'Deluxe'

La experta relata qué tipo de parámetros mide el sistema que ella maneja

El polígrafo de Conchita Pérez es una de las secciones más recurrentes en Sábado Deluxe. Numerosos personajes conocidos, casi todos del universo Sálvame, se han puesto en manos de la colaboradora del programa de Telecinco, pero la 'máquina de la verdad' sigue guardando muchos secretos.

¿Cómo funciona el polígrafo de Conchita? En primer lugar, la experta realiza una entrevista personal al invitado. "Ahí el cuerpo ya te delata, los gestos, la forma de contestar, los nervios...", explica la poligrafista.

A continuación, Conchita realiza las preguntas al invitado. Las reacciones se miden en cinco parámetros: la respiración torácica, la respiración abdominal, la presión sanguínea, la sudoración y el control del esfínter.

Conchita explica este último, el más sorprendente. "Se pone una almohadilla en el culo, porque el esfínter se abre y se cierra instintivamente cuando mientes. Es el sistema nervioso que no puedes controlar", comenta.

Además, para controlar si el invitado se ha tomado algún tipo de fármaco que pudiera alterar esos parámetros, Conchita realiza primero 'la prueba del número' "para ver cómo reacciona". "Es una mentira dirigida para demostrar que el cuerpo funciona y ver que no ha tomado nada", relata la poligrafista.

"Se le pide que escriba un número en un papel, por ejemplo, del 1 al 7 el que quiera. Luego, le pregunto por cada uno de los números y a todos me tiene que decir que no, incluso al que ha escrito. Y ahí veo cómo reacciona. Si no reacciona al número que ha escrito, le pregunto si se ha tomado algo", según el relato que hizo en Mi casa es la tuya.

Como es lógico, Conchita hace estas pruebas a solas y cuando aparece en el programa, en directo, solo es para entregar los resultados.