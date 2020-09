"Era gordito, con gafas y tenía pluma": Jesús Vázquez confiesa el bullying que sufrió en el colegio Ecoteuve.es 12/09/2020 - 10:56 0 Comentarios

El presentador de Telecinco repasó su vida con Bertín Osborne en Telecinco

Bertín Osborne entrevistó este viernes a Jesús Vázquez. El presentador de Telecinco repasó los momentos que marcaron su vida, desde el calvario que sufrió por el 'caso Arny' al bullying que sufrió en el colegio.

"Yo tenía todas las papeletas. Era gordito, llevaba gafas y llegué de Galicia con mucho acento gallego. El primer día de clase me senté y yo quería saber si tenía que llevar un cuaderno. Pregunté y ya la gente se rió. Encima tenía pluma. Te lo cuento porque lo he superado pero es intolerable", explicó Jesús Vázquez en Mi casa es la tuya.

"El bullying te destroza la autoestima, te da vergüenza. Me llamaban de todo. 'Gordo', 'maricón'... En casa no lo conté. Cómo le iba a decir a mi padre que yo era el 'gordo mariquita de la clase'. Eso era una deshonra. En aquella época te lo tenías que tragar", se sinceró el presentador de Telecinco.

Todo cambió, sin embargo, cuando Jesús Vázquez pegó "el estirón". "Me había hecho guapo y no me había dado cuenta, yo seguía siendo el chico gordito, con pluma y con miedo a que le dijeran algo. Y la vida cambió", relató. Unas chicas del colegio preguntaron por él y los chicos que le acosaban dejaron de hacerlo.