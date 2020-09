Omar Montes se defiende tras destaparse la verdad de su salvaje pelea: "Me tacharon de violento y homófobo" Ecoteuve.es 11/09/2020 - 19:49 0 Comentarios

El artista, que lanzó el tema 'No puedo amar', da explicaciones en 'Todo es mentira'

Omar Montes ha sido el protagonista de la semana después de que se difundiera un vídeo en redes sociales en el que aparecía con la cara ensangrentada en mitad de una pelea callejera. "No, no que lo matáis! ¡Nos buscáis la ruina!", se escucha.

Un día después, El programa de Ana Rosa arrojó algo de luz destapando la mentira del artista: un montaje para promocionar una canción. Efectivamente, en la medianoche de este viernes, el artista lanzó a su canal de YouTube un nuevo tema junto a Rvfv (que también salía en la pelea) llamado No puedo amar.

Aunque la estrategia parece haber funcionado para el número de visitas, la imagen de Omar ha quedado en entre dicho y muchos le han acusado de usar la violencia como promoción. El ganador de Supervivientes se ha defendido este viernes en Todo es mentira.

"Realmente yo no he hecho promoción de nada, he estado sin Instagram ni nada. Se han encargado los medios de contar la película", ha dicho muy digno. "Yo no quería pronunciarme porque no quería desvelar de que el videoclip iba de una pelea. Me he tenido que fastidiar y me han reventado la sorpresa".

"Yo ni he filtrado nada, ni he dicho nada... de hecho me enfadé un montón, antes de preguntarme a mí me intentan dejar mal, me tacharon de violento y homófobo", ha asegurado presumiendo, eso sí, del éxitazo del tema: "Ha ido de puta madre".