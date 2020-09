"Y al día siguiente se murió": Jesús Vázquez y la "mentira" que contó a su madre por el caso Arny Ecoteuve.es 11/09/2020 - 19:17 0 Comentarios

El presentador se abre en canal con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'

Jesús Vázquez se rompe como nunca lo había hecho. "Me abro bastante en canal". El presentador, que el lunes inicia nueva etapa al frente de Hombres y Mujeres, se sincera con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya sobre el caso Arny, uno de los momentos "más duros" de su vida. La entrevista, por cierto, tiene lugar en Formentera.

El gallego fue uno de los 46 imputados en uno de los episodios más negros de la justicia española, en el que numerosos famosos fueron acusados por prostitución de menores en un famoso bar de Sevilla. Finalmente, se demostró que Jesús no estuvo allí y fue absuelto junto a otros 33.

"Mi madre se puso enferma de cáncer y se puso peor porque estaba sufriendo tanto... Ella estaba todo el día destrozada, lloraba, no se tomaba las medicinas y se fue poniendo peor. Y como ya veíamos que se iba, que tuvimos muy buena idea", le dice a Bertín con la voz quebrada. "Es que lo voy a soltar y así nunca más lo voy a tener que decir. Hicimos una cosa muy chula mis hermanos y yo: mentirle".

La 'mentira' de Jesús Vázquez a su madre: "Y al día siguiente se murió"

"Es una de las mentiras más bonitas que he contado en mi vida", asegura para narrarla entre lágrimas. "La quitamos la tele del hospital para que no la viera y al día siguiente fuimos los tres hermanos e hicimos un teatro que te cagas: '¡Mamá, que ya está, que el juez ha dicho que no tengo nada que ver, ya estoy fuera y se acabó todo"

"Y al día siguiente se murió, Bertín. Estaba esperando a que pasara eso", afirma descompuesto lamentando lo que ocurrió: "En el último momento lo hicimos bien y sé que se fue más o menos bien, pero los últimos meses de su vida la hicieron sufrir mucho". "Fue el gran papel de mi vida", termina.

