Jorge Javier, adicto a Losantos: "Somos iguales: no escuchamos y creemos poseer la verdad absoluta"

El presentador de 'Sálvame' ha confesado su nuevo vicio: escuchar a Jiménez Losantos

Jorge Javier Vázquez, presentador de Sálvame, ha caído en los brazos de las ondas radiofónicas de Federico Jiménez Losantos, a pesar de estar -aparentemente- en las antípodas ideológicas. Y es que el presentador catalán admite que les unen muchas cosas y por eso jamás criticaría al periodista de Teruel.

El presentador, eso sí, ha admitido su nuevo placer culpable, con algo de pudor, como él mismo revela en la cabecera de papel couché: "He de confesar, y me cuesta hacerlo, que últimamente me he enganchado a algo que me da hasta un poco de apuro reconocerlo en público. Allá voy. Me paso horas muertas escuchando a Federico Jiménez Losantos. No el programa de Federico en esRadio, no. A Federico".

"Somos iguales: no escuchamos y creemos poseer la verdad absoluta"

Jorge Javier Vázquez continuaba con su disección del locutor. "Losantos es una explosiva mezcla de Nostradamus, el polígrafo de Conchita y esa anciana zumbada que por las noches reparte espinas de pescado a los gatos. Me ha puesto muy bien y muy mal y lo entiendo porque somos iguales: no escuchamos. Y nos cabreamos cuando alguien piensa distinto porque creemos que poseemos la verdad absoluta. Y por eso yo no me podría nunca enfadar con él porque, cuando habla de mí, es como si hablara de otra persona", escribe en Lecturas.

"Federico me entretiene"

El filólogo continuaba explicando su nueva afición al maestro del arte del insulto y los motes satíricos: "Me sobran absolutamente todos sus colaboradores. No los necesita. Jiménez Losantos es capaz de llenarte cuatro horas diarias de radio –o siete, o 12– sin despeinarse. Escuchar a Federico me entretiene porque es como ponerte al día de las cosas que pasan en el país que vivimos los dos pero que yo no reconozco", divagaba el televisivo.

El titán de Mediaset continuaba con su particular elogio en forma de perfil a Losantos y su capacidad de adecuar los contextos a su ideología y realidad propia: "Los protagonistas de las charlas de Federico son los mismos que para el resto de españoles pero no tienen nada que ver con una dimensión más o menos cotidiana. El prisma de Federico los deforma de tal manera que se convierten en otras personas. Y eso engancha porque es una novela hiperbólica, exagerada, mágica por su exuberancia", ha asegurado el catalán sobre el locutor.