La llamada de Paolo Vasile a Jesús Vázquez por 'Mujeres y Hombres': "Pensé que me iban a hacer un ERTE"

El presentador confiesa sus "dudas" en plena pandemia: "Estaba sin programa en emisión"

Jesús Vázquez, protagonista hoy de 'Mi casa es la tuya', también está al frente de 'Idol Kids'

Jesús Vázquez se estrenará al frente de Mujeres y Hombres y Viceversa este lunes 14 en Cuatro (13.10). El programa ahora tendrá una mezcla entre dating y reality puesto que los tronistas convivirán en una casa con sus pretendientes. "Estarán hasta que encuentren el amor o se quieran ir", aclara el presentador en un encuentro virtual con los medios de comunicación, en el que ha estado presente ECOTEUVE.ES.

El gallego, que será el tercer rostro al frente del espacio por el que antes pasaron Emma García y Toñi Moreno, ha explicado qué sintió cuando Mediaset le propuso el proyecto. "Fue un susto antes de una alegría", dice Jesús, que recibió una llamada telefónica de Paolo Vasile, el máximo responsable de Mediaset, cuando estaba grabando su entrevista en Mi casa es la tuya con Bertín Osborne: 'Necesito hacer una videoconferencia urgente contigo'.

"Como en ese momento estábamos en un momento tan duro con los ERTES, yo no estaba haciendo programa ni sabía cuándo iba a volver, colgué y le dije a mi marido: 'Creo que me van a hacer un ERTE o que me van a congelar el sueldo porque no podía ser que estuviera cobrando sin tener programa en emisión. "¡Yo ya estaba convencido eh!", recuerda.

La videoconferencia arrancó así: "¿Estás bien?'. 'Sí, sí, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa?'. 'Tenemos una oferta para ti, no sabemos si te va a apetecer, pero creemos que lo puedes hacer muy bien". En aquel momento, Jesús reconoce que se quedó "atónito" porque era "lo último que me esperaba" y porque no sabía el giro de reality que se le iba a dar al programa.

"Mediaset ha aguantado el tirón sin hacer ningún ERTE"

Resulta curioso que un presentador de la talla de Jesús Vázquez haya tenido miedo por perder su trabajo por la pandemia: "Independientemente de que tenga una relación magnífica con mi empresa, es verdad que vivimos tiempos de incertidumbre y a uno le da por pensar a veces: ¿y si por la pandemia no encajo en ningún formato porque no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos antes? ¿Y si ahora pasa un año y otro año y no conseguimos adaptar nada para mi?".

"Claro que tienes esos momentos de duda, pero mi jefe me dijo un día 'mira Jesús, tú te irás de Mediaset cuando quieras tú, así que relájate que si no estás haciendo ahora un programa, ya lo harás el mes que viene", cuenta Jesús Vázquez que ha pasado de verse en un ERTE a estar "pluriempleado" con Mujeres y Hombres y con Idol Kids.

"Siempre tienes la duda y la incertidumbre. Insisto, yo soy un privilegiado que trabaja en una empresa fabulosa como es Mediaset, que se ha comportado maravillosamente con sus trabajadores, con todos, no solo conmigo, y que ha aguantado el tirón sin hacer ERTES. Hay que decirlo", remata.

