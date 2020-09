Brutal pelea entre Monedero y Ortega Smith: "Si fuera por ti, yo estaría en una cuneta" Ecoteuve.es 11/09/2020 - 11:50 0 Comentarios

El fundador de Podemos y el diputado de Vox protagonizan una dura bronca

El Programa de Ana Rosa ha estrenado este viernes su nueva y variada tertulia política con Ander Gil, Alejandro Fernández, Javier Ortega Smith y Juan Carlos Monedero. Entre estos dos últimos han saltado chispas, ya que han propiciado una brutal pelea en plató con acusaciones duras y rescatando a Lenin y la Guerra Civil para sus reproches.

Ortega Smith, concejal en Madrid, diputado y secretario general de Vox, daba una especie de mitin sobre lo que él consideraba que eran las necesidades de los españoles: "Lo que de verdad necesita España es un poder judicial independiente, empezando por la Fiscalía General del Estado".

Lea también: Nuevo repaso de Vallés al Gobierno: "La ministra de Hacienda ha preferido no verlo"

A lo que Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, ha contestado así: "Díselo a tu socio con el que gobiernas, es el PP el que tiene esos comportamientos".

Ortega Smith ha contraatacado al profesor de la Complutense: "Es una vergüenza lo que venimos sufriendo en España con el poder judicial y la intromisión de los políticos de todos los colores en los órganos judiciales, y eso es lo que le importa a los españoles, no vuestras batallas de corruptelas, que nos tenéis aburridos, que tenéis casos para dar y regalar todos, hasta los que venían a renovar la política". Y el politólogo Monedero volvía a la carga: "No vengas a echar mierda, 14 juicios archivados".

Lea también: "Amor por España": Vallés pone en aprietos a la titular de Hacienda

El cruce de declaraciones en un tono más bien belicista ha propiciado que el político de la formación verde de derechas acabara estallando: "Monedero, no engañas a nadie, eres más comunista que Lenin y más dictador que Castro, aunque sonrías y pongas cara de simpático no engañas a nadie, eres un marxista y si por ti fuera no habría este programa, porque esta televisión sería publica".

"Si fuera por ti, yo estaría en una cuneta"

Ante esto, Monedero ha dado un paso más allá y se ha retrotraído a la Guerra Civil, con una comparación muy cruda: "Y si fuera por ti, seguramente yo estaría en una cuneta. ¿Puedo terminar una frase o vas a intentar silenciarme como nos callasteis durante 40 años en este país? Estos hipócritas que están a favor de tumbar la Constitución, que no den lecciones de nada", ha zanjado Monedero la acalorada discusión ante una Ana Rosa Quintana que no daba crédito ante el clima tóxico de ambos políticos.