"Intenté suicidarme": la dura confesión de Javi Martín, el mítico presentador de 'Caiga quien caiga'

Estuvo al frente del exitoso espacio con el Gran Wyoming y Juanjo de la Iglesia

Javi Martín fue uno de los presentadores de Caiga Quien Caiga, el exitoso programa que emitió Telecinco a finales de los noventa. Lo conducía con el Gran Wyoming y Juanjo de la Iglesia.

Este viernes, el artista ha reaparecido en televisión para contar su dura historia, a propósito de la depresión que sufrió hace unos años.

"Hola, soy Javi Martín y en 2012 caí en una depresión e intenté suicidarme. Hoy tengo la fuerza para contarlo por primera vez en televisión y espero que mi historia te sirva de ayuda", ha dicho en La hora de La 1.

Javi Martín ha contado que le "diagnosticaron trastorno bipolar" y también "depresión". "En ese momento creía que no se podía salir, pero se puede. Cuando lo superé tenía claro que lo quería contar".

"La gente no sabe que hay 3.600 suicidios al año"

El presentador ha lamentado que el suicidio sea "un tema tabú" cuando en realidad es un gran problema a nivel nacional. "No puede ser que tengamos 3.600 suicidios al año. La gente no sabe estos datos. Hay que visibilizarlo y no genera efecto llamada. Informar del problema es hablar de la solución".

"Ahora lo tengo superado, me tomo tres pastillitas por la noche, pero tengo una vida normal. Me juré que no iba a pasar por lo mismo nunca más. No pasa nada por tomar pastillas porque es una cuestión química", ha relatado.

Después de presentar Caiga quien caiga (1996), Martín compaginó la televisión (Ésta es mi gente, El inquilino...) con algunos proyectos en cine (Morirás en chafarinas, Abre los ojos) y teatro (Arte, Tócala otra vez, Sam).