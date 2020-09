Antonio David destapa que Terelu Campos y Carmen Borrego tienen un "hermano secreto" Ecoteuve.es 10/09/2020 - 19:15 0 Comentarios

El colaborador pierde los papeles en 'Sálvame' tras los ataques hacia su hija Rocío Flores

Las incendiarias declaraciones de Carmen Borrego hacia Rocío Flores ha hecho que a Antonio David se le agote la paciencia hasta el punto de desvelar una noticia bomba: Terelu Campos y Carmen Borrego podrían tener un hermano secreto en Málaga.

El colaborador ha explotado ante Kike Calleja, que se ha limitado a defender a las Campos. "¡Qué hable de su separación! ¡Qué hable de su hermano el de Málaga! ¿Sigo dando temas?", ha gritado fuera de sí. "¿Qué hermano? ¿Tiene un hermano?", preguntaba extrañada Paz Padilla.

"No me tires de la lengua. Intentas defender a tus amigas cuando tienen el culo lleno de mierda", ha seguido chillando Antonio David. "Tu amiga ya tiene el sábado para hacerse el Viva la vida. Vamos para la guerra. ¿No te enteras que me han tocado lo que me duele?".

"Estas defendiendo algo que es injustificable, tú y tus amigas. Dais cuerda a algo que no tiene sentido. Hay madres que dan la vida por sus hijos. ¿Qué cojones ha hecho mi hija? ¿Y mi hijo?", ha continuado él para salirse del plató e intentar calmarse.

"En el fragor de la batalla ha salido de todo: un hermano de Carmen Borrego y de Terelu. ¿Un brother? ¿De quién? ¿Del padre? ¿De la madre?", se ha preguntado la presentadora a lo que Belén Esteban ha dicho que "de la madre no creo". "Teresa y su marido estaban separados. Él se quedó en Málaga y no sé lo que hizo allí. Yo he escuchado algo", ha añadido Jesús Manuel. "Pero nunca la había preguntado".