"No se puede mentir de esa manera tan impune": Cifuentes brota contra el exconcejal del PP que destapó la Gürtel Ecoteuve.es 10/09/2020 - 18:50 0 Comentarios

Peñas asegura en Cuatro que ella les dijo que "metiéramos en el congelador" el asunto

Todo es mentira ha propiciado un encontronazo entre José Luis Peñas, el exconcejal del Partido Popular que destapó la trama Gürtel, con Cristina Cifuentes, que estaba en el plató. "Las responsabilidades no son solo personales, no. Ese partido tendrá que responder ante esta sociedad algún día de alguna manera", empezaba diciendo.

"Cuando tú te das cuenta de hasta dónde llega la corrupción, uno tiene la suerte de seguir viviendo. Y el día a día lo vives con un poco de miedo, siempre tengo miedo", ha dicho Peñas con la voz algo entrecortada asegurando que "han amenazado e insultado a mi familia": "Un coche sacó de la carretera a mi mujer".

Lea también: Zasca de época de un niño a Celia Villalobos en 'MasterChef': "Quiero ser diputado para jugar al Candy Crush"

Una vez que el exconcejal había hablado, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha replicado: "Lo primero es decir que muy positivo que tú denunciaras y sacases a la luz todo el caso Gürtel. Pero tienes que reconocer que tú participabas de eso y, por eso, estás condenado".

Risto Mejide ha aclarado entonces a la audiencia que José Luis Peñas fue condenado por asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, malversación y prevaricación. "Es decir, no fue simplemente que lo vio, hubo una participación activa".

Cristina Cifuentes: "Jamás he mirado a otro lado en un caso de corrupción"

"Una de las consecuencias más terroríficas es cuando mi hijo me dice que por qué le llaman ladrón en el colegio (...) Si el PP me hubiera escuchado, entre ellos Cristina Cifuentes, que no me quiso escuchar en su día, esto no hubiera pasado", ha dicho él mientras que ella aseguraba que "no es verdad".

"En el año 2005 yo estuve en Génova hablando con mucha gente intentando explicar lo que estaba pasando. Hablé con Cristina Cifuentes y ella lo que nos dijo es que metiésemos todo ese tema en el congelador", ha proseguido. "¡Eso es mentira!", ha repetido Cifuentes en varias ocasiones.

"Es absolutamente falso. No se puede mentir de esa manera tan impune. Si estás teniendo la caradura de mentirme en mi cara, yo ya no te doy credibilidad en nada", ha insistido ella. "Yo seguro que he cometido muchos errores en mi vida, pero te aseguro uno que nunca he cometido y es que siempre que he visto un caso de corrupción a mi alrededor, lo he denunciado".

Lea también: Pedro Cavadas destapa a Carlos Herrera la gran mentira de la vacuna contra el coronavirus