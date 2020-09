Importante mosqueo de Rocío Carrasco en 'Lazos de sangre': "Se habla de padres ausentes y ya me miráis a mí" Ecoteuve.es 10/09/2020 - 14:22 0 Comentarios

El programa de Televisión Española habló de la faceta de padre de Paco de Lucía

Rocío Carrasco no pudo ocultar su enfado en la última entrega que La 1 emitió de Lazos de sangre y que estaba dedicada a Paco de Lucía. Como es habitual, Boris Izaguirre condujo un debate que siguió al reportaje sobre el artista, en el que estaban Bibiana Fernández, Carmen Ro, Paloma Barrientos, el guitarrista Fernando Martónez y el bailaor Antonio Fernández.

El documental de la cadena pública trató la figura del guitarrista como padre incidiendo en que Paco de Lucía no había estado muy presente en la infancia de sus hijos al no poder compaginar su vida personal con su carrera profesional como desearía.

Al hablar sobre este tema, los colaboradores del programa no podían evitar dirigir sus miradas en Rocío Carrasco para dar pie a que expusiera su opinión, algo que mosqueó mucho a Rociíto. "Se habla de padres ausentes y ya me miráis a mí", dijo muy molesta.

"Yo la ausencia de mi madre no la he sufrido, no la he vivido... Aunque haya ausencia cuando se es un buen padre o madre no se siente esa ausencia", aseguró después a lo que Carmen Ro puntualizó diciendo que "mejor la ausencia de un buen padre que la presencia de un mal padre o una mala madre".

