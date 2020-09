Glòria Serra: "El truco está en nuestro estilo: enganchamos hasta hablando de aguacates" David Saiz 8:55 - 11/09/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con la presentadora de 'Equipo de investigación' (La Sexta)

El programa vuelve esta noche y pronto celebrará una década en emisión

"Diez años sin perder la credibilidad y con unos seguidores que son auténticos fans"

A Glòria Serra se la reconoce por su voz como a Equipo de investigación por el inconfundible estilo de sus reportajes. "Contamos las historias como si fueran películas", explica. "No hay temas grandes y pequeños: hay enfoques", asegura la periodista a ECOTEUVE.ES.

Ese es el "truco" de un programa que va camino de cumplir diez años en antena, todo un logro en televisión y más cuando se trata de un espacio periodístico que se las ha ingeniado para contar las cosas de forma distinta. "Enganchamos hasta hablando de aguacates", presume la presentadora a propósito de los temas de consumo que ellos han puesto en órbita.

Lea también: 'Equipo de investigación' da un vuelco al caso Alcàsser y reactiva la búsqueda de Anglés

La otra vertiente de Equipo de investigación tiene que ver con los sucesos. Precisamente, el primer programa analiza el crimen de Lucía Garrido, un caso que sigue sin resolverse 12 años después y que ahora vuelve a estar de actualidad tras ordenarse la repetición del juicio. "Es una trama muy compleja: hay tráfico de especies protegidas, agentes corruptos, sicarios asesinados, testigos tiroteados, pruebas que desaparecen... es increíble. En EEUU ya tendía una serie".

¿Qué temas les funcionan mejor: sucesos o consumo?

El truco no está en el tema, sino en la forma de contarlo. Intentamos convertir cualquier historia en una película con nuestro estilo propio. Si lo conseguimos, la gente se engancha, aunque sea hablando del aguacates. No hay temas grandes y pequeños: hay enfoques.

Ese estilo tan particular les ha permitido cumplir 10 años en antena...

¡Y con lo volátil que es la televisión, donde una o dos temporadas ya son un éxito! A mí me resulta fascinante, es un fenómeno que se estudia en la universidad. Somos un programa que nunca se ha permitido perder su marchamo de credibilidad -jamás nos han enganchado en un renuncio-, hemos conseguido seguidores que son propios de otro tipo de programas y, además, llevamos 10 años en una empresa que, como es obvio, necesita productos rentables y que no es una ONG.

'Equipo de investigación' se ha apropiado de un hueco destacado en la noche de los viernes. ¿Es la historia de un éxito silencioso y discreto?

La verdad es que cuando pasamos a la noche de los viernes pensé que habíamos muerto, porque llevábamos un tiempo dando bandazos por la parrilla. El crecimiento de los programas informativos siempre es muy lento y hay que picar mucha piedra. Además, son caros de realizar... Hemos tenido un crecimiento lento, pero por lo insólito es que ahora nuestros seguidores son auténticos fans que igual no ven otros reportajes, pero sí nos siguen a nosotros.

Lea también: Los grandes secretos de 'Equipo de investigación': Ecoteuve.es entra en el 'corazón' del programa

L¿Se puede tener en televisión una audiencia más fiel y 'groupie' que los 'equipers'?

(Risas). Los admiro muchísimo, porque nosotros no somos un formato de entretenimiento como La Voz, que genera grandes emociones. Somos un programa serio, de reportajes... Y es verdad que se ha generado en España -y también en Latinoamérica- unos seguidores que sí, efectivamente, se han convertido en grupies. Es un orgullo para nosotros. Son de los mejores, porque también son críticos. Si no les gusta algo, nos lo dicen. De vez en cuando te pegan un repaso y eso está muy bien.

Su voz es inconfundible y muchos le reconocerán por la calle por ella. ¿Le ha pasado algo sorprendente con algún seguidor?

Me ocurre que con mascarilla y gafas de sol, que podría ser cualquier persona, me siguen reconociendo. Y cuando vamos a grabar a los mercadillos tenemos un éxito fulgurante. Incluso en barrios complicados, que están estigmatizados, no te puedes imaginar lo populares que somos. Ellos entienden que los tratamos con respeto, que diferenciamos entre los vecinos y los criminales.

¿Y cuando hablan con los 'malos'? ¿Hay un componente de ego que hace que realmente les guste salir en televisión?

Ellos saben que no todos los criminales tienen suficiente entidad como para salir en Equipo de investigación. Y dirán: 'Si me están haciendo un reportaje es que debo de ser alguien'. Una vez se me acercó una señora encantada porque habíamos hablamos de su primo. Le pregunté quién era y me dijo que estaba en la cárcel...

Ha habido otras cadenas que han intentado seguir los pasos de 'Equipo', con programas semejantes y contenidos parecidos. ¿Han creado escuela?

Lo han intentado y se han llevado a algunos de nuestros compañeros, cosa que entiendo porque si tienes una buena oferta es lógico que la aceptes. Se les ha fichado con el objetivo de reproducir nuestro éxito pero es complicado porque nuestra máquina está muy engrasada.

'Equipo de investigación' estuvo paralizado durante el confinamiento y han vuelto después. ¿Cómo vivió usted esos meses a nivel personal?

Muy preocupada por mis conciudadanos, pero reconozco que he sido una privilegiada. No he tenido ningún caso cercano y, afortunadamente, sigo con trabajo. Estuve en casa, con mi familia, amasando mucho, mucho pan (risas). Soy muy cocinillas y he aprovechado para hacer cosas rarísimos. He echado de menos mi vida, ese montón de gente que ves cada día, que no es tu familia ni amigos cercanos, pero que forma parte de tu vida, como por ejemplo los compañeros de trabajo.

¿Van a tratar algo relacionado con el coronavirus en el programa?

Sí, pero La Sexta es una cadena eminentemente informativa que ya lo hace en otros programas donde tratan la actualidad más reciente. Nosotros lo trataremos, pero desde nuestro punto de vista, con un nuevo enfoque, contando algo que no hayan dicho en otros espacios.

¿Le gustaría compaginar 'Equipo de investigación' con algo más? ¿Qué le pediría a la cadena?

Alguna sorpresa tendréis este año si todo va bien. Es cierto que Equipo de investigación me obliga a viajar mucho y no tengo tanto tiempo libre, pero soy curiosa y me gusta hacer cosas nuevas. Yo me apunto a un bombardeo, ellos ya lo saben.